Источник материала: Sputnik Беларусь

Пара туристов из Сибири стала свидетелями завораживающего природного явления в горах около Новороссийска. Поднявшись на высоту 540 метров над уровнем моря, молодые люди увидели, как облака будто стекают в Цемесскую бухту и растворяются в воздухе, так и не достигнув города.

Синоптики объяснили - это явление происходит нечасто в основном из-за перепада температур. Новороссийск известен своей нестабильной погодой. С ноября по март в городе возникает шквалистый ветер, который несет холодный воздух с Северо-Кавказского плато на побережье Черного моря. Порывы могут достигать 50 м/с.

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