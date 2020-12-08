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Небесное шоу: облака "стекают" с гор и растворяются в воздухе – видео

08.12.2020 13:25 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Пара туристов из Сибири стала свидетелями завораживающего природного явления в горах около Новороссийска. Поднявшись на высоту 540 метров над уровнем моря, молодые люди увидели, как облака будто стекают в Цемесскую бухту и растворяются в воздухе, так и не достигнув города.

Синоптики объяснили - это явление происходит нечасто в основном из-за перепада температур. Новороссийск известен своей нестабильной погодой. С ноября по март в городе возникает шквалистый ветер, который несет холодный воздух с Северо-Кавказского плато на побережье Черного моря. Порывы могут достигать 50 м/с.

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Туристы запечатлели необычное природное явление в районе Новороссийска. Они поднялись на высоту 540 метров над уровнем моря и увидели, как облака будто "стекают" в...
 
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