Лукашенко: Откажись от 7 районов Нагорного Карабаха и получи $5 млрд.

Источник материала: АФН

В сеть попала запись разговора, как утверждается, Лукашенко и премьера (на тот момент) Армении Сержа Саргсяна. Запись была сделана задолго до конфликта нынешнего года.

Об этом сообщает Белорусский партизан со ссылкой на объявленный «экстремистским» телеграм-канал «Нехта».

Человек с голосом Лукашенко во время разговора с челоаеком с голосом Саргсяна разбрасывается азербайджанскими деньгами и российскими миротворцами, как своими, а также демонстрирует своё пренебрежение к человеческим жизням.

Лукашенко: — Он (Алиев) заплатит. Он предлагал тебе 5 миллиардов на первом этапе.

Саргсян: — Я даю ему 6 миллиардов. Пусть он откажется от 7 районов.

Лукашенко: — Вот если бы ты сказал «Я отдаю 7 районов. Не хочешь признавать? Вот, вы с россиянами умные — давайте 20 тыс. (миротворцев) туда, чтобы стабилизировалась обстановка». И мы бы все вместе решали эту проблему. Но ты не хочешь её решать.

Саргсян: — Я не могу этого делать, потому что эти 7 районов были завоёваны 5 тысячами ребят, которые там погибли.

Лукашенко: — Ну и что?

Саргсян: — Ну если для тебя это «ну и что»...