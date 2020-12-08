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Минск пытается представить внутренний кризис как геополитическое противостояние

08.12.2020 13:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Беларуский режим стремится упрочить свои позиции за счет придания текущему внутриполитическому кризису в стране геополитической окраски. Шансы на успех идеи, при этом, минимальны.



2 декабря состоялся саммит Организации Договора о коллективной безопасности (Совет коллективной безопасности). Мероприятие прошло в режиме видеоконференции, что спутало карты Александру Лукашенко, рассчитывавшему на возможность лично донести свою повестку дня до коллег по ОДКБ, пишет Belarus in focus.

А. Лукашенко в очередной раз обвинил НАТО в агрессивных устремлениях не только против Беларуси, но и шире, намекнув на страны ОДКБ. Он также заявил о намерениях польского руководства аннексировать часть территории нашей страны, используя создающуюся для этих целей группировку НАТО, для формирования санитарного пояса между ЕС и Россией для последующего давления на Москву. Что представляет угрозу прочим странам ОДКБ.

Традиционно стенания об угрозе со стороны НАТО доносились из Минска в тот момент, когда беларуские власти хотели получить от Москвы что-то более осязаемое, чем уверения в нерушимом братстве и вечной дружбе. Поэтому заявления А. Лукашенко на саммите ОДКБ следует рассматривать через призму беларуско-российских отношений.

Столкнувшись с глубоким внутриполитическим кризисом, серьезной внешнеполитической изоляцией, будучи отрезанным от международного финансового рынка и находясь на пороге финансового и социально-экономического кризиса, беларуский режим лихорадочно ищет способы гарантировать себе устойчивую внешнюю подпитку, избегая, по возможности, встречных политических обязательств. Традиционно подобную функцию для официального Минска выполнял Кремль.

С началом народного восстания в Беларуси в августе 2020 года А. Лукашенко стремится придать ему геополитическое измерение, отрицая эндогенную природу происходящего и представляя его как часть извечного противостояния Запада и России (шире – постсоветского пространства).

Успешность этого плана представляется мизерной: страны ОДКБ имеют разнонаправленные интересы в области отношений с Западом, в организации нет общей ценностной базы и понимая общности интересов стран участниц.

Кроме того, крайне маловероятно, чтобы руководители государств ОДКБ впечатлились штампами беларуской госпропаганды, которые уже и внутри Беларуси оказывают влияние на меньшинство населения.
 
Теги: Минск
 
 
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Беларуский режим стремится упрочить свои позиции за счет придания текущему внутриполитическому кризису в стране геополитической окраски. Шансы на успех идеи, при...
 
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