Более 500 белорусских ученых подписали письмо против репрессий









«Мы, представители научного сообщества Республики Беларусь, выражаем свою обеспокоенность чередой увольнений сотрудников институтов Академии наук, активно принимающих участие в общественной жизни страны в целом и Академии наук в частности», - говорится в открытом письме, размещенном на специальном сайте.





Подписи под письмом уже поставили 530 белорусских и зарубежных ученых. Среди них преимущественно аспиранты, кандидаты и доктора наук.





Как говорится в письме, за последнее время стало известно о непродлении в Институте истории Национальной академии наук Беларуси контрактов целой группе высококвалифицированных учёных, принимающих наиболее активное участие в работе профсоюза (действительно отстаивающего права сотрудников). В то время как деятельность профсоюзов сегодня признана государством чрезвычайно важной, такой подход особенно удивляет.





«Репрессии по отношению к учёным, выполняющим свои прямые профессиональные и общественные обязанности, недопустимы!», - отмечается в письме.





Там подчеркивается, что учёные, подвергнутые подобным репрессиям, имеют высокую квалификацию, множество публикаций, патентов, имеют хорошую репутацию в международном научном сообществе. Список репрессированных прилагается и, к сожалению, постоянно пополняется.





«Мы призываем руководство Академии наук и её институтов отказаться от практики политически мотивированных сокращений и давления на учёных и изыскать возможность продлить контракты вышеназванным сотрудникам», - говорится в письме.