15 ИТ-компаний перенесли деятельность из Беларуси в Латвию. Это 1000 рабочих мест













За девять месяцев этого года Латвия привлекла иностранные инвестиции в размере 204 миллионов евро, сообщил директор Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) Каспарс Рожкалнс. По его словам, за это время инвесторы создали в стране 2300 новых рабочих мест — в основном в сфере ИТ.





Кроме того, в этом году перенесли свою деятельность из Беларуси в Латвию 17 предприятий, и 15 из них — ИТ-компании. Они создали в около 1000 новых рабочих мест.





В то же время Рожкалнс выразил уверенность в том, что для дальнейшей привлечения инвестиций важно упорядочить бюрократические процессы. LIAA, по его словам, попытается сократить административное нагрузку, чтобы ускорить обслуживание иностранных инвесторов, в том числе тех, кто уже работает в Латвии.





Как один из позитивных аспектов в привлечении иностранных инвесторов директор LIAA упомянул доступность офисов. Он признал, что до кризиса из-за пандемии COVID-19 найти подходящее помещение могло быть проблемой, однако сейчас, когда большая часть предприятий работает удалённо, проблемы с доступностью офисов нет.