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Дальнобойщик сбил пешехода и сбросил тело в кювет. В Бешенковичском районе искали скрывшегося с места ДТП водителя

08.12.2020 13:29 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пятно крови на дороге заметили доярки фермы в Бочейко Бешенковичского района, которые затемно возвращались 3 декабря с утренней дойки. Рядом в кювете они нашли тело погибшего мужчины.



В Бешенковичском районе дальнобойщик сбил пешехода и сбросил тело в кювет. Фото УВД Витебского облисполкома

Приехавшие на вызов сотрудники милиции выяснили, что мужчина был сбит автомобилем. Погибшим оказался 58-летний сварщик, который жил в соседней деревне.

Сбивший пешехода водитель оттащил его тело с проезжей части в придорожную канаву, а затем удрал с места происшествия. Как позже выяснится, он даже успел съездить в Минск и заменить поврежденную решетку радиатора.

Однако, примерно через сутки милиции совместно с ГАИ удалось его найти. По подозрению в совершении этого преступления был задержан 40-летний водитель фуры из Лиозно. После ремонта авто в столице он успел вернуться домой.

В отношении дальнобойщика возбудили уголовное дело. Тем временем судмедэксперты установили, что погибший пешеход попал под колеса фуры будучи пьяным, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.
 
Теги: Минск
 
 
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Пятно крови на дороге заметили доярки фермы в Бочейко Бешенковичского района, которые затемно возвращались 3 декабря с утренней дойки. Рядом в кювете они нашли...
 
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