Дальнобойщик сбил пешехода и сбросил тело в кювет. В Бешенковичском районе искали скрывшегося с места ДТП водителя









В Бешенковичском районе дальнобойщик сбил пешехода и сбросил тело в кювет. Фото УВД Витебского облисполкома





Приехавшие на вызов сотрудники милиции выяснили, что мужчина был сбит автомобилем. Погибшим оказался 58-летний сварщик, который жил в соседней деревне.





Сбивший пешехода водитель оттащил его тело с проезжей части в придорожную канаву, а затем удрал с места происшествия. Как позже выяснится, он даже успел съездить в Минск и заменить поврежденную решетку радиатора.





Однако, примерно через сутки милиции совместно с ГАИ удалось его найти. По подозрению в совершении этого преступления был задержан 40-летний водитель фуры из Лиозно. После ремонта авто в столице он успел вернуться домой.





В отношении дальнобойщика возбудили уголовное дело. Тем временем судмедэксперты установили, что погибший пешеход попал под колеса фуры будучи пьяным, сообщает пресс-служба УВД Витебского облисполкома.