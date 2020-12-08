ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Класковский: Вождь готовит себе запасной аэродром, но вполне может и просто обнулить сроки

08.12.2020 13:29 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Политобозреватель Александр Класковский прокомментировал заявление Лукашенко сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом.

Класковский: Вождь готовит себе запасной аэродром, но вполне может и просто обнулить сроки
"Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом. Пожалуй, этот ход конем задуман не только для того, чтобы заткнуть рот врагам, твердящим, что ВНС не прописано в Основном законе.

Показательно, что Лукашенко предложил избирать делегатов на пятилетний срок, повысить их роль. Мол, «нужен орган, который бы всех стабилизировал».

Не исключено, что таким образом вождь готовит себе запасной аэродром на случай, если обстоятельства прижмут настолько, что действительно придется заняться транзитом власти.

Тогда один из вариантов — стать во главе этого «органа органов», постоянно действующего ВХС, превратиться в этакого белорусского аятоллу.

Но то, что Лукашенко таким образом подстилает себе соломки, не означает, что он так вот сразу и легко расстанется со своим нынешним креслом.

Путин тоже вон мудрил, ходили разговоры, что станет во главе Госсовета, Совбеза или чего-то в этом роде, а в итоге тот решил не мудрствовать лукаво и просто обнулил себе сроки.

И если Лукашенко задавит протесты, кое-как отбоярится от наседающего с транзитом Кремля, то вполне может тоже обнулить себе нынешнюю каденцию под маркой того, что Конституция-то новая. А там-де видно будет.

Лукашенко слишком прирос к своему креслу и слишком боится любых новаций, чтобы легко пойти на эксперимент со сменой амплуа.

Другое дело, что он еще никогда не попадал в такую аховую ситуацию, как сейчас. Вот и приходится изобретать новые подпорки, нащупывать пути отступления на крайняк", - пишет Класковский в своем телеграм-канале.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Политобозреватель Александр Класковский прокомментировал заявление Лукашенко сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом.
 
Новости дня
Новости разные
 
Деньги есть! Власти хотят купить новый хоккейный борт для Минск-Арены
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика