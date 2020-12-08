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МАРТ проконтролирует новогодний ассортимент в магазинах и цены
Источник материала: Myfin
За 11 месяцев МАРТ проведены проверки более 5 тыс объектов.
По их результатам субъектам хозяйствования выдано свыше 670 рекомендаций по устранению выявленных нарушений, 150 предписаний о запрете реализации товаров с истекшими сроками годности (реализации).
Что в итоге?
На потребительском рынке установлено 177 фактов несоблюдения требований по вопросам цен и ценообразования.
К административной ответственности привлечено 98 виновных лиц, сумма штрафных санкций составила 187,7 тыс рублей.
Источник: Myfin.by
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