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МАРТ проконтролирует новогодний ассортимент в магазинах и цены

08.12.2020 13:33 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by. Фото носит иллюстративный характер

За 11 месяцев МАРТ проведены проверки более 5 тыс объектов.

По их результатам субъектам хозяйствования выдано свыше 670 рекомендаций по устранению выявленных нарушений, 150 предписаний о запрете реализации товаров с истекшими сроками годности (реализации).

Что в итоге?

На потребительском рынке установлено 177 фактов несоблюдения требований по вопросам цен и ценообразования.

К административной ответственности привлечено 98 виновных лиц, сумма штрафных санкций составила 187,7 тыс рублей.

Источник: Myfin.by
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Министерство антимонопольного регулирования и торговли взяло под особый контроль товары новогоднего ассортимента в розничной сети. В преддверии новогодних и...
 
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