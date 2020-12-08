Продажи новых авто в ноябре существенно просели

В ноябре продажи новых автомобилей сократились на 16,9% по сравнению с аналогичным месяцем 2019 года, свидетельствуют данные Белорусской автомобильной ассоциации.





За ноябрь в Беларуси было продано 4.115 новых автомобилей, за аналогичный период прошлого года — 4.952.

В 2020 году, по данным ассоциации, наблюдается неравномерная динамика продаж новых автомобилей.

В первом квартале на фоне роста курса иностранных валют, а также в июле текущего года, накануне президентских выборов, когда традиционно усиливаются девальвационные ожидания, в Беларуси наблюдался рост продаж новых автомобилей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. В остальные месяцы текущего года продажи новых автомобилей, по данным ассоциации, были ниже по сравнению с такими же месяцами прошлого года.

По данным БАА, снижение продаж новых автомобилей (которые, как правило, импортируются) в текущем году вызвано ростом курсов иностранных валют (за январь—ноябрь доллар в Беларуси подорожал почти на 23%) и сокращением объемов потребительского кредитования.

Как сообщалось, на рынке потребительского кредитования в последние месяцы наблюдается сокращение объема выдачи займов. Это стало следствием событий, произошедших летом. На фоне высоких девальвационных ожиданий, вызванных политическим кризисом в стране, в банковской системе наблюдался повышенный спрос на потребительские кредиты — в августе население взяло кредитов больше, чем за предыдущие четыре месяца.

В последующие месяцы портфель потребительских кредитов в Беларуси стал сокращаться — за сентябрь—октябрь объем выдачи таких кредитов уменьшился на 3,7%, или на 216,5 млн рублей.

Сокращение потребительского кредитования стала следствием мер, принятых Национальным банком.

Для снижения давления на валютный курс белорусского рубля Нацбанк с третьей декады августа ограничил предоставление коммерческим банкам рублевой ликвидности (ограничение продолжает действовать до сих пор). Действия Нацбанка вызвали дефицит рублевой ликвидности. В связи с этим коммерческие банки в сентябре стали массово приостанавливать выдачу потребительских кредитов. В октябре—ноябре часть банков не выдавали потребительские кредиты, а некоторые предлагали их по ставке свыше 20% годовых.