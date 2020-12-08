«Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина». Лукашенко намерен судиться с МОК

Источник материала: Ежедневник

Лукашенко прокомментировал решение Международного олимпийского комитета запретить ему посещать Олимпиаду. Он не понимает, в чем его вина, и заявил, что намерен подать в суд на МОК.

«Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах (президент Международного олимпийского комитета Томас Бах – ред.) и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Участие в этих мероприятиях я 25 лет не принимал, переживу и дальше. Но вы что, собрали все страны и приняли решение?? И ладно я, зачем детей трогаете?», - заявил Лукашенко на встрече с коллективом Столбцовской центральной районной больницы.

Он считает, что в мире нет справедливости. По мнению Лукашенко, если ты выстраиваешь справедливую политику - будешь врагом.

Как сообщалось, МОК принял решение отстранить членов Исполнительного комитета НОК Беларуси, возглавляемого Александром Лукашенко, от Олимпийских игр и других мероприятий организации.