«Участие в этих мероприятиях я 25 лет не принимал». Слова и реальность Лукашенко

Источник материала: Салiдарнасць

Белорусский правитель эмоционально прокомментировал запрет МОК на посещение Олимпийских игр ему и чиновникам НОК Беларуси.

В частности, Александр Лукашенко сказал : «Участие в этих мероприятиях я 25 лет не принимал, переживу и дальше».

Между тем, на Олимпийских играх он все же был. В 2014-м глава Беларуси отметился на открытии игр в Сочи с младшим сыном Николаем. Примечательно, что за спиной у него сидел Виктор Янукович.







