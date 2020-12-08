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«Участие в этих мероприятиях я 25 лет не принимал». Слова и реальность Лукашенко
08.12.2020 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Белорусский правитель эмоционально прокомментировал запрет МОК на посещение Олимпийских игр ему и чиновникам НОК Беларуси.
В частности,
Между тем, на Олимпийских играх он все же был. В 2014-м глава Беларуси отметился на открытии игр в Сочи с младшим сыном Николаем. Примечательно, что за спиной у него сидел Виктор Янукович.
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Белорусский правитель эмоционально прокомментировал запрет МОК на посещение Олимпийских игр ему и чиновникам НОК Беларуси.
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