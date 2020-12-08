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Два часа лучших новогодних хитов - в большом концерте оркестра Classic Energy

08.12.2020 13:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

За несколько часов до боя новогодних курантов в столичном КЗ «Минск» пройдет большой концерт симфонического оркестра Classic Energy. В программе — два часа лучших новогодних хитов.


Фото предоставлено организаторами

31 декабря в 19.00 на сцене КЗ «Минск» пройдет предновогодний симфонический концерт. В нем примут участие представители оркестровой элиты — музыканты большого симфонического оркестра Classic Energy. Артисты подготовили атмосферную программу, в которую вошли лучшие новогодние хиты разных времен. На концерте вы услышите самые известные композиции из фильма «Один дома», легендарную Happy New Year, музыку Фрэнка Синатры, песни из мультфильмов Disney, одну из самых узнаваемых новогодних композиций Last Christmas, а также трогательную песню из фильма «Хатико» в новой обработке и традиционную «Пять минут».

На сцене одновременно будут находиться более 80 музыкантов и исполнителей. Также в концерте примет участие детский хор из 25 юных вокалистов. Все происходящее на сцене будет транслироваться на большом светодиодном экране.


Фото предоставлено организаторами

А вот количество зрителей составит всего 50% от количества посадочных мест. Каждому гостю на входе будут предложены защитные маска и перчатки, антисептик. Будут организованы дополнительные входы и выходы для гостей.

Продолжительность концерта — два часа. Билеты доступны в продаже онлайн (их осталось совсем немного). Телефон для справки: 8 (029) 690−20−35.

Когда: 31 декабря, 19.00 — 21.00
Где: КЗ Минск
Сколько: 34 — 71 рубль

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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За несколько часов до боя новогодних курантов в столичном КЗ «Минск» пройдет большой концерт симфонического оркестра Classic Energy. В программе - два часа лучших...
 
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