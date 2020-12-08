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Илья Авербух прокомментировал слухи о свадьбе с Лизой Арзамасовой

08.12.2020 13:45 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В начале июля стало известно о романе продюсера ледовых шоу, хореографа в фигурном катании и бывшего фигуриста 46-летнего Ильи Авербуха и звезды сериала «Папины дочки» 25-летней Лизы Арзамасовой. С тех пор этот роман регулярно обсуждается в СМИ, а на днях в прессе и вовсе появились слухи о тайной свадьбе звезд, пишет hello.ru.


Скриншот из программы «Вечерний Ургант» на российском Первом канале

Причиной тому послужило кольцо, которое Лиза носит на безымянном пальце, и снимок которого опубликовала на своей Instagram-странице. Фото Арзамасова снабдила эмодзи в форме сердца и белого голубя, на также датой — 6 декабря. Журналисты и фолловеры актрисы предположили, что она тайно вышла замуж, но ее возлюбленный Илья Авербух дал иной комментарий на этот счет.

— У нас с Лизой все хорошо! Наши отношения продолжают счастливо развиваться, но никаких тайных свадеб и венчаний не было!, — заявил Авербух изданию «СтарХит», добавив, что если им и будет, что сообщить по этому вопросу, они обязательно это сделают.

Отношения с Ильей — первые, которые Лиза подтвердила лично. В разное время ей приписывали романы с Филиппом Бледным (ее коллегой по «Папиным дочкам» и театру) и с Родионом Газмановым, с которым они регулярно выезжают в дома престарелых с концертами. Однако на эти слухи Лиза отвечала всегда однозначно — дружба и только. Илья Авербух, в свою очередь, с 1995 по 2007 год был женат на Ирине Лобачевой. В 2004 году у них родился сын Мартин.

 
 
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