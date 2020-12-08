Смотреть онлайн в HD: 10 лучших фильмов 2020-го по версии New York Times

Источник материала: KYKY

В этом году с кино не задалось – из-за эпидемии многие примеры откладывались, фестивали отменялись. Да чего там, даже кинотеатры по всему миру не работали. Но кинокритик The New York Times Манола Даргис таки смогла выбрать 10 самых лучших фильмов года. Вот их названия и трейлеры.

«Мартин Иден», режиссер Пьетро Марчелло

«Сити Холл», режиссер Фредерик Вайсман

«Гунда», режиссер Виктор Косаковский

«Американская утопия Дэвида Бирна», режиссер Спайк Ли

«Бакурау», режиссеры Жулиано Дорнель и Клебер Мендонса Фильо

«Первая корова», режиссер Келли Райхардт

«Никогда, редко, иногда, всегда», режиссер Элиза Хиттман

«Коллектив», режиссер Александр Нанау

«40-летняя версия», режиссер Рандха Бланк

«Дылда», режиссер Кантемир Балагов