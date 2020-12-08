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Как Лукашенко предлагал Саргсяну продать Алиеву Нагорный Карабах за $5 млрд

08.12.2020 13:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Как Лукашенко предлагал Саргсяну продать Алиеву Нагорный Карабах за млрд
Фото: president.gov.by
В распоряжении TUT.BY оказалась аудиозапись разговора третьего президента Армении Сержа Саргсяна и Александра Лукашенко о Нагорном Карабахе. Лукашенко утверждает, что президент Азербайджана Ильхам Алиев предлагал Саргсяну 5 млрд долларов за 7 районов Нагорного Карабаха. Беседа состоялась в октябре 2016 года на саммите Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ).

Судя по началу разговора, Александр Лукашенко не согласен с утверждением Сержа Саргсяна о том, что семь районов «оголят» границы Нагорного Карабаха и оставят его 150-тысячное население один на один с Азербайджаном. Поэтому нужны реальные механизмы безопасности. Лукашенко предлагает ОДКБ как организации взять на себя ответственность, направив туда миротворческие силы. Кроме того, Лукашенко в беседе с Саргсяном сомневается в том, что, получив районы, президент Азербайджана начнет войну.

Лукашенко: Твоя позиция слабоватая. Я не отдам семь районов, потому что ты потом сразу начнешь против меня воевать. А если не начнет?

Саргсян: Конечно, а что значит, если не начнет? А если начнет? Александр Григорьевич, а почему просто так отдавать, я не понимаю.

Лукашенко: Он (Алиев) заплатит. Он тебе предлагал 5 миллиардов на первом этапе.

Саргсян: Я ему даю 6 миллиардов. Пусть он откажется от 7 районов.

Лукашенко: Да ты что! Если бы ты сказал, вот отдаю 7 районов, не хочешь признавать… Вот вы с россиянами такие умные, давайте 20 тысяч [миротворцев ОДКБ] туда [направим], чтобы стабилизировалась обстановка. И мы бы никуда не делись, решали бы эту проблему. Но ты не хочешь ее решать. Это мое мнение, говорю тебе как другу.

Саргсян: Я не могу этого делать. Почему? Потому что эти 7 районов были завоеваны 5 тысячами ребят, которые там погибли. Пять тысяч человек там погибли.

Лукашенко: Ну и что?

Саргсян: Если для тебя ну и что, то для меня…

Чем закончился конфликт в Нагорном Карабахе?


10 ноября 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным договорились о прекращении боевых действий, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября. Меры вступили в силу в полночь 10 ноября.

В зоне конфликта было решено развернуть миротворческий контингент России.
 
 
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