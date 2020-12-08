|
Как Лукашенко предлагал Саргсяну продать Алиеву Нагорный Карабах за $5 млрд
Источник материала: UDF
Фото: president.gov.by
Судя по началу разговора, Александр Лукашенко не согласен с утверждением Сержа Саргсяна о том, что семь районов «оголят» границы Нагорного Карабаха и оставят его 150-тысячное население один на один с Азербайджаном. Поэтому нужны реальные механизмы безопасности. Лукашенко предлагает ОДКБ как организации взять на себя ответственность, направив туда миротворческие силы. Кроме того, Лукашенко в беседе с Саргсяном сомневается в том, что, получив районы, президент Азербайджана начнет войну.
Лукашенко: Твоя позиция слабоватая. Я не отдам семь районов, потому что ты потом сразу начнешь против меня воевать. А если не начнет?
Саргсян: Конечно, а что значит, если не начнет? А если начнет? Александр Григорьевич, а почему просто так отдавать, я не понимаю.
Лукашенко: Он (Алиев) заплатит. Он тебе предлагал 5 миллиардов на первом этапе.
Саргсян: Я ему даю 6 миллиардов. Пусть он откажется от 7 районов.
Лукашенко: Да ты что! Если бы ты сказал, вот отдаю 7 районов, не хочешь признавать… Вот вы с россиянами такие умные, давайте 20 тысяч [миротворцев ОДКБ] туда [направим], чтобы стабилизировалась обстановка. И мы бы никуда не делись, решали бы эту проблему. Но ты не хочешь ее решать. Это мое мнение, говорю тебе как другу.
Саргсян: Я не могу этого делать. Почему? Потому что эти 7 районов были завоеваны 5 тысячами ребят, которые там погибли. Пять тысяч человек там погибли.
Лукашенко: Ну и что?
Саргсян: Если для тебя ну и что, то для меня…
Чем закончился конфликт в Нагорном Карабахе?
10 ноября 2020 года премьер-министр Армении Никол Пашинян вместе с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и президентом России Владимиром Путиным договорились о прекращении боевых действий, которые велись в Нагорном Карабахе с 27 сентября. Меры вступили в силу в полночь 10 ноября.
В зоне конфликта было решено развернуть миротворческий контингент России.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Разговор состоялся на саммите ОДКБ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)