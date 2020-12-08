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Лукашенко — МОК: Надо обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?

08.12.2020 13:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко — МОК: Надо обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?
Фото: телеграм-канал «Пул Первого»
Александр Лукашенко прокомментировал запрет МОК на посещение Олимпийских игр ему и чиновникам НОК Беларуси.

— Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина, что я свою страну защищаю?! Участие в этих мероприятиях я 25 лет не принимал, переживу и дальше. Но вы что, собрали все страны и приняли решение? И ладно я, зачем детей трогаете? Нет справедливости в мире. Если ты справедливую политику выстраиваешь — будешь врагом, — заявил он во время посещения Столбцовской ЦРБ, передает близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого».

Напомним, 7 декабря Международный олимпийский комитет объявил о санкциях в отношении НОК Беларуси. В частности, временный запрет на участие во всех мероприятиях МОК, включая Олимпиаду, касается всех членов исполкома НОК, в том числе Александра и Виктора Лукашенко. Также приостановлено финансирование НОК — олимпийские стипендии будут выплачиваться непосредственно спортсменам, которые смогут участвовать в квалификационных соревнованиях Олимпийских игр.
 
 
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7 декабря Международный олимпийский комитет объявил о санкциях в отношении НОК
 
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