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Тихановская призвала США признать ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями

08.12.2020 13:49 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Тихановская призвала США признать ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями
Светлана Тихановская. Фото: EPA
Национальный лидер Беларуси Светлана Тихановская призвала США стать инициаторами проведения международного расследования действий белорусских силовиков при разгоне акций протеста.

«Важно, чтобы США вели скоординированную политику с ЕС, Канадой и Великобританией. Я также считаю, что санкции должны быть расширены. США должны запустить процедуру признания милицейских управлений, которые жестко разгоняли протестующих, таких как ОМОН, ГУБАЗИК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью), ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией) террористическими группами. Важно, чтобы США стали инициаторами проведения международного расследования преступлений, совершенных полицейскими», - сказала Тихановская, выступая по видеосвязи в Атлантическом совете, передает ria.ru.


Ранее с таким призывом Светлана Тихановская обратилась к Евросоюзу.
 
 
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Ранее с таким призывом Светлана Тихановская обратилась к Евросоюзу.
 
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