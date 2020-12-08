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Тихановская призвала США признать ОМОН и ГУБОПиК террористическими организациями
Источник материала: UDF
Светлана Тихановская. Фото: EPA
«Важно, чтобы США вели скоординированную политику с ЕС, Канадой и Великобританией. Я также считаю, что санкции должны быть расширены. США должны запустить процедуру признания милицейских управлений, которые жестко разгоняли протестующих, таких как ОМОН, ГУБАЗИК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью), ГУБОПиК (Главное управление по борьбе с организованной преступностью и коррупцией) террористическими группами. Важно, чтобы США стали инициаторами проведения международного расследования преступлений, совершенных полицейскими», - сказала Тихановская, выступая по видеосвязи в Атлантическом совете, передает
Ранее с таким призывом Светлана Тихановская обратилась к Евросоюзу.
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Ранее с таким призывом Светлана Тихановская обратилась к Евросоюзу.
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