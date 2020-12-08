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Умер первый летчик, преодолевший сверхзвуковой барьер

08.12.2020 13:51 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В США скончался Чарльз Элвуд Йегер — летчик-испытатель и генерал американских ВВС, который первым в мире преодолел звуковой барьер. Военному было 97 лет. О его смерти сообщила супруга летчика в Twitter.

Исторический полет состоялся 14 октября 1947 года. 24-летний Чак Йегер пилотировал экспериментальный самолет Bell X-1 с ракетным двигателем. Самолет разрабатывали именно для преодоления сверхзвукового барьера и изучения особенностей поведения машины в подобных условиях. В небе над военно-воздушной базой в Калифорнии Bell X-1 под управлением Йегера достиг скорости в 1,06 Маха (примерно 1200 км/ч) на высоте 13 100 метров. Правда, достижение пришлось держать в тайне вплоть до июня 1948 года — полет проходил в строгой секретности.

Осенью 1953 года Йегер поставил новый рекорд на самолете X-1A — 2,44 Маха (около 2450 км/ч). Этот полет чуть не закончился трагедией: самолет потерял управление на высоте 24 400 тысяч метров, X-1A потерял более 15 200 метров высоты, прежде чем его удалось стабилизировать.

Также пилот активно участвовал во Вьетнамской войне — он выполнил 127 миссий, летая преимущественно на бомбардировщике Martin B-57.

Чарльз Йегер дослужился до звания бригадного генерала и ушел в отставку в 1975 году. Пилота включили в Национальный зал славы авиации в 1973 году, а Рональд Рейган вручил ему президентскую медаль Свободы в 1985 году. Частично о жизни Йегера повествует фильм «Парни что надо» 1983 года.

 
 
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В США скончался Чарльз Элвуд Йегер — летчик-испытатель и генерал американских ВВС, который первым в мире преодолел звуковой барьер. Военному было 97 лет. О его...
 
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