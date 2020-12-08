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Умер первый летчик, преодолевший сверхзвуковой барьер
Источник материала: Onliner
В США скончался Чарльз Элвуд Йегер — летчик-испытатель и генерал американских ВВС, который первым в мире преодолел звуковой барьер. Военному было 97 лет. О его смерти сообщила супруга летчика в Twitter.
Исторический полет
Осенью 1953 года Йегер поставил новый рекорд на самолете X-1A — 2,44 Маха (около 2450 км/ч). Этот полет чуть не закончился трагедией: самолет потерял управление на высоте 24 400 тысяч метров, X-1A потерял более 15 200 метров высоты, прежде чем его удалось стабилизировать.
Также пилот активно участвовал во Вьетнамской войне — он выполнил 127 миссий, летая преимущественно на бомбардировщике Martin B-57.
Чарльз Йегер дослужился до звания бригадного генерала и ушел в отставку в 1975 году. Пилота включили в Национальный зал славы авиации в 1973 году, а Рональд Рейган вручил ему президентскую медаль Свободы в 1985 году. Частично о жизни Йегера повествует фильм «Парни что надо» 1983 года.
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В США скончался Чарльз Элвуд Йегер — летчик-испытатель и генерал американских ВВС, который первым в мире преодолел звуковой барьер. Военному было 97 лет. О его...
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