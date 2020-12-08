Источник материала: ОНТ

Чемпион Беларуси по индорхоккею «Минск» получил приглашение на престижный турнир «Подмосковные вечера», который примет Электросталь.

Соревнования пройдут уже в 26-й раз. В прошлом сезоне победителем стали хозяева из «Динамо», которые лишь по разнице забитых и пропущенных мячей опередили чемпиона белорусов. На этот к этим командам присоединится еще один традиционный участник «Динамо» из Казани и молодежная сборная Москвы. Впервые за долгие годы не будет проводиться турнир среди женских команд.

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