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Чемпион Беларуси по индорхоккею «Минск» получил приглашение на престижный турнир «Подмосковные вечера»

08.12.2020 13:57 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Чемпион Беларуси по индорхоккею «Минск» получил приглашение на престижный турнир «Подмосковные вечера»

Чемпион Беларуси по индорхоккею «Минск» получил приглашение на престижный турнир «Подмосковные вечера», который примет Электросталь.

Соревнования пройдут уже в 26-й раз. В прошлом сезоне победителем стали хозяева из «Динамо», которые лишь по разнице забитых и пропущенных мячей опередили чемпиона белорусов. На этот к этим командам присоединится еще один традиционный участник «Динамо» из Казани и молодежная сборная Москвы. Впервые за долгие годы не будет проводиться турнир среди женских команд.

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Теги: Минск
 
 
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Чемпион Беларуси по индорхоккею «Минск» получил приглашение на престижный турнир «Подмосковные вечера», который примет Электросталь. Соревнования пройдут уже в...
 
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