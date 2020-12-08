Источник материала: ОНТ

Минске горело общежитие" class="one-news__figure-img">

По улице Марата в Минске горело общежитие. Эвакуировали 50 человек, сообщили в пресс-службе МЧС .

Сообщение о возгорании поступило около 10 утра. Сотрудники МЧС быстро обнаружили источник возгорания.

В результате никто не пострадал. Причина и обстоятельства пожара выясняются.

Фото: МЧС

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