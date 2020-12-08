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В Минске горело общежитие
Источник материала: ОНТМинске горело общежитие" class="one-news__figure-img">
По улице Марата в Минске горело общежитие. Эвакуировали 50 человек, сообщили в
Сообщение о возгорании поступило около 10 утра. Сотрудники МЧС быстро обнаружили источник возгорания.
В результате никто не пострадал. Причина и обстоятельства пожара выясняются.
Фото: МЧС
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По улице Марата в Минске горело общежитие. Эвакуировали 50 человек, сообщили в пресс-службе МЧС. Сообщение о возгорании поступило около 10 утра. Сотрудники МЧС...
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