Реальный срок: минчанина и его подельницу осудили за надпись краской на тротуаре у метро «Пушкинская»

Источник материала: ОНТ

Реальный срок и ограничение свободы. Суд Фрунзенского района столицы вынес приговор по делу о злостном хулиганстве.

Минчанина Максима Павлющика, у которого за плечами уже была судимость, приговорили к двум годам колонии общего режима. Его подельницу Марию Бобович – к полутора годам ограничения свободы без направления в колонию-поселение. 9-го сентября двое молодых людей сделали надпись краской на тротуаре у станции метро «Пушкинская», повредив городскую собственность. В суде обвиняемые раскаялись. Приговор может быть обжалован в установленный законом срок.

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