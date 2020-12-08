Гомельский химзавод и Гродно Азот хотят «выжить» из Украины — угрожают продовольственной безопасности









В августе 2019 года компании холдинга Group DF, который находится под контролем украинского олигарха Дмитрия Фирташа, инициировали специальное расследование относительно импорта удобрений. Представители Group DF обратились в Министерство развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины с жалобой, что их права как крупнейшего национального производителя удобрений ограничиваются со стороны импортеров. Они предлагали введение квот на импорт удобрений с распределением по отдельным странам. Что касается Беларуси, то в первую очередь речь шла об интересах Гомельского химзавода и «Гродно Азота», которым введение квот серьезно ударило бы по карманам.





Специальное расследование относительно импорта некоторых азотных удобрений, а также минеральных удобрений с содержанием азота и фосфора и минеральных удобрений с содержанием азота, фосфора и калия проводила Межведомственной комиссии по международной торговле (МКМТ).





В июне 2020 года МКМТ приняла решение не вводить данный механизм ограничения внутреннего рынка, «руководствуясь национальными интересами, в частности, интересами потребителей и производителей сельскохозяйственной продукции». Очевидно, что белорусские предприятия от такой новости облегченно вздохнули, но ненадолго.





Входящие в состав холдинга Group DF компании «Химвектор» и «Азот» обратились в Окружной административный суд Киева с иском к Минэкономики и МКМТ о признании их действий противоправными с требованием отмены ранее принятого решения.





Рассмотрение дела было назначено на январь 2021 года. Однако истцы подали ходатайство относительно ускорения рассмотрения дела, которое было удовлетворено. Предварительное заседание суда прошло 2 декабря. На нем были рассмотрены ходатайства ряда украинских предприятий-производителей и ассоциации «Украинский клуб аграрного бизнеса» об участии в деле в качестве третьих лиц на стороне ответчиков. Аналогичные ходатайства заявили представители АОА «Гомельский химический завод» и ОАО «Гродно Азот». Все ходатайства суд удовлетворил. Следующее заседание назначено на 16 декабря. К этой дате, как сообщается в опубликованном в открытом доступе решении Окружного административного суда Киева, третьи лица должны направить в суд свои аргументированные возражения против иска.





Примечательно, после того, как было прекращено спецрасследование МКМТ без последствий для белорусских предприятий, Союз химиков Украины назвал такое решение антигосударственным, которое может привести к остановке украинских пр приятий-производителей минеральных удобрений, увольнению тысяч работников и сокращению поступления налогов в бюджет. «Мы уверены, что для украинских аграриев такая «поддержка» в среднесрочной перспективе также принесет немало проблем. Сначала зарубежные производители из-за демпинга ослабят позиции украинской химической отрасли, а затем, оставшись без конкуренции, начнут диктовать на украинском рынке свои условия и цены. Отказ от защиты и поддержки национального химпрома — это прямой путь к повышению цены на минеральные удобрения для украинского АПК и даже угроза продовольственной безопасности Украины», — говорилось в заявлении.





Прямо противоположную точку зрения высказал руководитель Украинского клуба аграрного бизнеса Роман Сластена, назвавший требования истцов бессмысленными. «Однако на фоне кризиса Конституционного Суда в стране перестаешь удивляться абсурдности некоторых судебных решений. Остается только надеяться на беспристрастность суда в рассмотрении этого дела», — сказал он.







