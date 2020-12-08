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Бюджет минского "Динамо": $5,5 млн – зарплаты хоккеистов

08.12.2020 14:09 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Telegram–канал «Ник и Майк» раскрыл детали бюджета столичного ХК «Динамо»



2020 год Басков начинал в роли генерального директора хоккейного «Динамо». Это потом он стал главой федерации хоккея, пил водку под «Саня останется с нами» и размахивал натянутым на клюшку красно-зеленым флагом, а также, по неофициальным сведениям, срезал бело-красные ленточки во дворах вместе с "Натулей"

В распоряжение Ника попали документы, в которых Басков слезно просит Лукашенко оказать финансовую помощь «Динамо», так как было проведено более 35 встреч с крупным бизнесом, однако все они оказались неудачными. Мол, в таком случае КХЛ не допустит «Динамо» до сезона.

Бюджет «Динамо» планировался в размере 11 млн долларов (в 2019 году бюджет был 12 млн). Однако с 2019 года за клубом тянулся долг в 2,5 млн долларов. Поэтому реально найти нужно было 13,5 млн долларов. Статьи расходов такие:

5,5 млн – зарплаты хоккеистов
1,0 млн – расходы на «Белавиа»
0,9 млн – расходы на аренду «Минск-Арены»
1,0 млн – детско-юношеский хоккей
0,6 млн – экипировка
1,0 млн – проживание, медицина, страхование и другие расходы
1,0 млн – содержание офиса
2,5 млн – долг с прошлого сезона

Итого Басков просил у Лукашенко 12 млн долларов. Источник: конечно, «Беларуськалий». В какой-то момент у «Динамо» объявился крупный спонсор – компания «А-100». Контракт обошелся Центнеру в 3 млн, а запросы к «Беларуськалию» усохли до 8 млн (видимо, где-то за диваном нашелся еще 1 млн).

Доходная значительно скромнее. Если убрать «А-100», то остается: 0,6 млн – билеты, 0,9 млн – рекламные услуги, 0,3 млн – торговля, 0,2 млн – общественное питание, 0,5 млн – трансферы, 0,2 млн – иные доходы. Итого – 2,7 млн.

Сейчас сообщается, что на конец года у «Динамо» дефицит бюджета в районе 10 процентов. То есть не хватает где-то полумиллиона долларов. Но «Динамо» - любимая игрушка Лукашенко. Поэтому нет сомнений, что деньги найдутся. Пенсионеры и медики могут и подождать.

Ну и напоследок пара еще пара цифр. Самыми высокооплачиваемыми легионерами является Фурх (500 тысяч долларов год) и Спунер (450 тысяч). 
Вудкрофт получает 330 тысяч, Грабовский – 162 тысячи.  
У белорусов зарплаты в основном в пределах 60-80 тысяч долларов.
 
Теги: Минск
 
 
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Telegram–канал «Ник и Майк» раскрыл детали бюджета столичного ХК «Динамо»
 
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