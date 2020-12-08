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Лукашенко хочет сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом

08.12.2020 14:19 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Александр Лукашенко считает, что Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Об этом он заявил во время посещения Столбцовской ЦРБ.

«Я так думаю (не знаю, поддержите вы или нет): Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития», – сказал Александр Лукашенко.

По его словам, повестка Всебелорусского народного собрания будет окончательно сформирована после рождественских праздников. Само мероприятие пройдет в конце января – начале февраля.

Лукашенко предложил избирать делегатов на пятилетний срок, роль их будет значительно выше.

По его мнению, если растворить полномочия президента, будет полный бардак.

«Поэтому нужен орган, который бы всех стабилизировал. Я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать», – заявил он.

Напомним, шестое Всебелорусское народное собрание планируется провести в январе-феврале следующего года. Традиционно на двухдневное собрание съезжаются представители разных ветвей власти, руководители и сотрудники предприятий, представители различных организаций из всех регионов страны.

 
 
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Александр Лукашенко считает, что Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Об этом он заявил во время посещения Столбцовской ЦРБ.
 
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