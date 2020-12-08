НОК Беларуси прокомментировал санкции со стороны МОК

Источник материала: Tut.by

НОК Беларуси прокомментировал санкции Международного олимпийского комитета, который запретил участие в Олимпиаде почти всем членам исполкома НОК, включая Александра и Виктора Лукашенко, а также Дмитрия Баскова, а также приостановил финансирование комитета.



Фото: noc.by

«Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь принял к сведению решение Исполкома Международного олимпийского комитета от 07 декабря 2020 г. о временных мерах по отношению к НОК Беларуси.

Вместе с тем, позиция МОК оценивается нами как предвзятая, основанная на ангажированном и поверхностном изучении ситуации в Республике Беларусь. НОК Беларуси выражает озабоченность, что руководство МОК при принятии отдельных пунктов решения могло быть подвергнуто политическому давлению.

Мы искренне полагаем, что спорт всегда должен быть вне политики. Однако принятые временные меры в отношении практически всех членов Исполкома НОК Беларуси, а также приостановление финансирования ряда совместных программ считаем решением, отличным от основополагающих принципов и ценностей Олимпизма, не способствующим в полной мере развитию олимпийского движения. Мы рассматриваем данное решение как политически мотивированное, направленное на оказание давления на руководство белорусского НОК.

Позиция МОК не соответствует объективной оценке усилий НОК Беларуси по исполнению положений Олимпийской хартии, международного и белорусского спортивного законодательства. В нашей стране созданы все условия для спортсменов, которые ведут планомерную подготовку к главным стартам четырехлетия и будут выступать под государственным флагом на предстоящих Играх.

Мы всегда открыты к диалогу и готовы принимать меры против любых форм дискриминации, наносящих ущерб олимпийскому движению. В свою очередь, мы призываем руководство МОК объективно рассматривать ситуацию и положение дел в белорусском спорте.

НОК Беларуси продолжит конструктивный диалог с МОК по всем направлениям двусторонней повестки дня. В то же время, мы оставляем за собой право отстаивать свою позицию перед МОК в соответствии с Олимпийской хартией и международным спортивным правом», — говорится в заявлении НОК.

Напомним, 7 декабря Международный олимпийский комитет объявил о санкциях в отношении НОК Беларуси. В частности, временный запрет на участие во всех мероприятиях МОК, включая Олимпиаду, касается всех членов исполкома НОК, в том числе Александра и Виктора Лукашенко. Также приостановлено финансирование НОК — олимпийские стипендии будут выплачиваться непосредственно спортсменам, которые смогут участвовать в квалификационных соревнованиях Олимпийских игр.