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В Узденском районе Mercedes насмерть сбил пенсионерку

08.12.2020 14:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Пенсионерка погибла под колесами автомобиля в Узденском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.


Происшествие случилось утром 8 декабря, на 37-м километре трассы Минск — Микашевичи. По информации ГАИ, 51-летний водитель Mercedes ехал в крайней левой полосе в направлении столицы и сбил 76-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Световозвращающими элементами она обозначена не была.

 
Теги: Минск
 
 
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Происшествие случилось утром 8 декабря, на 37-м километре трассы Минск - Микашевичи
 
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