В Узденском районе Mercedes насмерть сбил пенсионерку

Источник материала: Tut.by

Пенсионерка погибла под колесами автомобиля в Узденском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.





Происшествие случилось утром 8 декабря, на 37-м километре трассы Минск — Микашевичи. По информации ГАИ, 51-летний водитель Mercedes ехал в крайней левой полосе в направлении столицы и сбил 76-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Световозвращающими элементами она обозначена не была.