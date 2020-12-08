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В Узденском районе Mercedes насмерть сбил пенсионерку
Источник материала: Tut.by
Пенсионерка погибла под колесами автомобиля в Узденском районе. Об этом сообщили в пресс-службе МВД.
Происшествие случилось утром 8 декабря, на 37-м километре трассы Минск — Микашевичи. По информации ГАИ, 51-летний водитель Mercedes ехал в крайней левой полосе в направлении столицы и сбил 76-летнюю местную жительницу, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате ДТП женщина от полученных травм умерла на месте происшествия. Световозвращающими элементами она обозначена не была.
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Происшествие случилось утром 8 декабря, на 37-м километре трассы Минск - Микашевичи
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