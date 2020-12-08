Под Брестом Audi влетела в остановку - пострадали три человека

Источник материала: Tut.by

В Брестском районе легковушка врезалась в остановку общественного транспорта, сообщили в областной ГАИ.





По предварительной информации, 68-летний водитель Audi не справился с управлением, оказался на полосе встречного движения и, проехав около 50 метров, совершил наезд на остановку общественного транспорта.





В результате ДТП пострадали три человека. Для оценки состояния здоровья их доставили в больницу.