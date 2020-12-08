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Под Брестом Audi влетела в остановку - пострадали три человека
Источник материала: Tut.by
В Брестском районе легковушка врезалась в остановку общественного транспорта,
По предварительной информации, 68-летний водитель Audi не справился с управлением, оказался на полосе встречного движения и, проехав около 50 метров, совершил наезд на остановку общественного транспорта.
В результате ДТП пострадали три человека. Для оценки состояния здоровья их доставили в больницу.
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Для оценки состояния здоровья их доставили в больницу.
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