Романовская высказалась о спортсменах, поддержавших власть

Источник материала: Tut.by

Чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская и известная белорусская баскетболистка Елена Левченко дали интервью Forbes, где среди прочего высказались о белорусских спортсменах, которые молчат, либо выступают за действующую власть.



Фото из личного архивы Елены Левченко

Елена Левченко

— Кто я, чтобы осуждать людей за то, что у них другое мнение? Единственное, что мне совершенно непонятно — как в данной ситуации можно молчать. Почему вы боитесь высказать мнение? Ведь ваших коллег по спорту и увольняли, и избивали, и сажали. Как можно оставаться безразличным? И какая у вас мотивация — деньги? А где ваша совесть? Где солидарность? Деньги рано или поздно закончатся — что вы будете делать тогда? Вы говорите о мире — о каком? О том, который в Северной Корее?



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Александра Романовская

— Конечно, каждый из нас имеет право на ту или иную позицию. Но у нас тут люди умирают, и я не понимаю, как эту ситуацию можно интерпретировать иначе, как в ней можно найти положительные стороны.

Если спортсмены, поддержавшие власть, делают это искренне, от всего сердца, руководствуясь какими-то внутренними ощущениями, мне было бы интересно услышать их аргументы. А если это все делается ради возможности получать финансирование и тренироваться, то, безусловно, это низко, подло и очень мелочно. И никаких оправданий этому я не нахожу.

Напомним, недавно появилось письмо провластных спортсменов, которое на данный момент подписало более 3000 человек. Однако некоторые уже заявили, что не подписывали его, многие не хотят комментировать это подписание.