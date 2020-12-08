ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Романовская высказалась о спортсменах, поддержавших власть

08.12.2020 14:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Tut.by

Чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская и известная белорусская баскетболистка Елена Левченко дали интервью Forbes, где среди прочего высказались о белорусских спортсменах, которые молчат, либо выступают за действующую власть.


Фото из личного архивы Елены Левченко

Елена Левченко

— Кто я, чтобы осуждать людей за то, что у них другое мнение? Единственное, что мне совершенно непонятно — как в данной ситуации можно молчать. Почему вы боитесь высказать мнение? Ведь ваших коллег по спорту и увольняли, и избивали, и сажали. Как можно оставаться безразличным? И какая у вас мотивация — деньги? А где ваша совесть? Где солидарность? Деньги рано или поздно закончатся — что вы будете делать тогда? Вы говорите о мире — о каком? О том, который в Северной Корее?


Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Александра Романовская

— Конечно, каждый из нас имеет право на ту или иную позицию. Но у нас тут люди умирают, и я не понимаю, как эту ситуацию можно интерпретировать иначе, как в ней можно найти положительные стороны.

Если спортсмены, поддержавшие власть, делают это искренне, от всего сердца, руководствуясь какими-то внутренними ощущениями, мне было бы интересно услышать их аргументы. А если это все делается ради возможности получать финансирование и тренироваться, то, безусловно, это низко, подло и очень мелочно. И никаких оправданий этому я не нахожу.

Напомним, недавно появилось письмо провластных спортсменов, которое на данный момент подписало более 3000 человек. Однако некоторые уже заявили, что не подписывали его, многие не хотят комментировать это подписание.

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
«Если это все делается ради возможности получать финансирование и тренироваться, то, безусловно, это низко, подло и очень мелочно».
 
Новости дня
Новости разные
 
Какой будет зима и выпадет ли снег на Новый год?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика