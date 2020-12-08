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Романовская высказалась о спортсменах, поддержавших власть
Источник материала: Tut.by
Чемпионка мира по фристайлу Александра Романовская и известная белорусская баскетболистка Елена Левченко
Елена Левченко
— Кто я, чтобы осуждать людей за то, что у них другое мнение? Единственное, что мне совершенно непонятно — как в данной ситуации можно молчать. Почему вы боитесь высказать мнение? Ведь ваших коллег по спорту и увольняли, и избивали, и сажали. Как можно оставаться безразличным? И какая у вас мотивация — деньги? А где ваша совесть? Где солидарность? Деньги рано или поздно закончатся — что вы будете делать тогда? Вы говорите о мире — о каком? О том, который в Северной Корее?
Александра Романовская
— Конечно, каждый из нас имеет право на ту или иную позицию. Но у нас тут люди умирают, и я не понимаю, как эту ситуацию можно интерпретировать иначе, как в ней можно найти положительные стороны.
Если спортсмены, поддержавшие власть, делают это искренне, от всего сердца, руководствуясь какими-то внутренними ощущениями, мне было бы интересно услышать их аргументы. А если это все делается ради возможности получать финансирование и тренироваться, то, безусловно, это низко, подло и очень мелочно. И никаких оправданий этому я не нахожу.
Напомним, недавно появилось письмо провластных спортсменов, которое на данный момент подписало более 3000 человек. Однако некоторые уже заявили, что не подписывали его, многие не хотят комментировать это подписание.
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«Если это все делается ради возможности получать финансирование и тренироваться, то, безусловно, это низко, подло и очень мелочно».
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