Солнце «ударит» по Земле в ночь на 10 декабря

Источник материала: Tut.by

Впервые за несколько лет геомагнитные возмущения, вызванные вспышкой на Солнце, ожидаются на Земле в ночь с 9 на 10 декабря 2020 года. Об этом сообщается на сайте лаборатории рентгеновской астрономии Солнца (ФИАН).



Солнечная вспышка 7 декабря 2020 года. Изображение обсерватории SDO (НАСА)

Причина этому — массы солнечного вещества, выброшенные из атмосферы нашей звезды вечером 7 декабря, во время произошедшей вспышки, распространяющиеся по направлению к Земле.

Приход первых облаков солнечной плазмы в околоземное пространство ожидается завтра утром, 9 декабря, в 3−4 часа по минскому времени, а основное ядро выброса достигнет орбиты нашей планеты около 22−24 часов того же дня. Всего наша планета погрузится в солнечное вещество на срок немного более суток, до середины 10 декабря. Скорость солнечного ветра, обдувающего Землю, сохранится повышенной после этого еще почти неделю — с обычных 400 км/с вырастет до 600−800 км/с.

Солнечный взрыв произошел на стороне Солнца, обращенной к Земле, в группе видимых почти точно в центре солнечного диска солнечных пятен. Именно в этой области неделю назад произошла вспышка уровня M4.4, ставшая крупнейшей за последние три года. В тот момент, однако, активная область находилась еще на обратной стороне Солнца и не могла повлиять на Землю.

В настоящее время область находится в положении, при котором ее воздействие на Землю максимально. В то же время мощность произошедшей сейчас второй вспышки примерно в пять раз меньше — по шкале вспышек она классифицирована как С7.4. Таким образом она относится к третьему по силе классу С. До второго класса, обозначаемого буквой M, ей не хватает примерно 30% мощности. До высшего класса X не хватает множителя порядка 15.

Рекордными в истории наблюдения являются вспышки уровня X20, которые превышают по мощности текущее событие более чем в 200 раз. Таким образом, сила воздействия вспышки на Землю определяется в данном случае ее «удачным» расположением, а не индивидуальной силой вспышки.

Помимо негативных последствий в виде резкого роста радиационной нагрузки на космические средства, а также роста колебаний магнитного поля у поверхности Земли, отмечаются и позитивные последствия для охотников за полярными сияниями. Область сияний (так называемый авроральный овал) снизится до широт 60−70 градусов, что позволит наблюдать их на много более обширных географических пространствах.

Современные средства наблюдения практически не имеют возможности следить за движением облаков солнечной плазмы на всем их пути к Земле. Исключение составляют лишь первые несколько часов, когда массы вещества находятся вблизи Солнца. Остальной их путь скрыт от глаз. По этой причине окончательную силу удара по Земле можно будет теперь оценить уже только по факту, когда массы газа, недавно бывшие частью Солнца, достигнут космических аппаратов, расположенных вблизи Земли.

Первыми сигнал о приходе солнечных масс дадут аппараты, работающие в точке Лагранжа L1 на расстоянии около полутора миллионов километров от Земли (как ожидается, это произойдет 9 декабря). Примерно через час после поступления этих сигналов облако плазмы окутает Землю.