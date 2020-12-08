Источник материала: UDF



Иллюстративное фото

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так «Яндекс.Такси» изгонят с белорусского рынка? Как жить будем? Транспортная инспекция выдала службе порядка 400 требований по устранению нарушений.

В ноябре этого года стало известно, что транспортная инспекция начала проверку такси. Тогда же Телеграм-канал «ЭКАНОМIКА» сделал прогноз, что результаты проверки будут использованы как повод для зачистки рынка такси в Беларуси:— Памятаеце вераснёўскі праект указа, які драконаўскімі метадамі расчышчае рынак таксі-перавозак? Падобна на тое, што чыноўнікі рыхтуюць абгрунтаванне пад гэты дакумент. Транспартная інспекцыя, канечне ж, выявіць шмат парушэнняў і гэта дасць зачэпку вытурыць ўсякія нячэсныя «Яндэкс. Таксі» з рынку.Напомним, 9 ноября 2020 года, БЕЛТА сообщала, что Транспортная инспекция Минтранса Беларуси проведет проверку, чтобы обеспечить безопасность пассажирских перевозок. По данным, которое привело тогда новостное агентство, только с начала года на тот момент было зафиксировано более 60 инцидентов с машинами такси.Спустя месяц Транспортная инспекция подвела итоги проверки водителей такси. За месяц было осмотрено более 1,8 тыс машин и выявлено… 1,48 тыс нарушений. Фактически получается, что нарушения были выявлены при проверке почти каждого таксиста.Как сообщает Агентство «Минск-Новости», со ссылкой на пресс-секретаря Транспортной инспекции Ирину Яблонскую, среди нарушений:- несвоевременный техосмотр;- отсутствие предрейсовой проверки состояния машины;- отсутствие медосмотра водителя перед работой.Транспортная инспекция выдала порядка 400 требований по устранению нарушений. Кстати, антирекорд — 15 нарушений у таксиста из Гродненской области. Он умудрился не выполнить ни одного из требований к внутреннему и внешнему оформлению такси.Однако из всей этой истории Телеграм-канал «ЭКАНОМIКА» делает немного другой вывод:— «Яндэкс. Таксі» і астатнім «нячэсным» кампаніям падрыхтавацца — хутка вас выкінуць за шкірку і нішу зоймуць «правільныя» прыкарытнікі. Ну а спажыўцам застаецца чакаць толькі рост тарыфаў: паездка на таксі зноў стане раскошай для сярэдняга беларуса.Обидно, конечно, если «Яндекс-такси» уйдет с белорусского рынка транспортных услуг — многие по достоинству оценили доступность и низкие тарифы этой службы. Но, как говорится, поживем увидим, а там глядишь и весна. Чаще пешком ходить будем.