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Лукашенко изворачивается, как уж
Источник материала: UDF
Фото: БЕЛТА
«Я так думаю (не знаю, поддержите вы или нет): Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития», — цитирует политика его пресс-служба.
По его словам, повестка Всебелорусского народного собрания будет окончательно сформирована после рождественских праздников. Само мероприятие пройдет в конце января — начале февраля.
Александр Лукашенко предложил избирать делегатов туда на пятилетний срок. Роль их будет значительно выше.
«Если растворить полномочия президента, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен орган, который бы всех стабилизировал, — подчеркнул он. — Я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать».
Что таит предложение Лукашенко по ВНС?
«Идея с приданием ВНС конституционного статуса — это очевидные поиски альтернативы всеобщим выборам и референдуму, —
Несмотря на очевидное, специально обученные люди по-прежнему будут вам рассказывать про 50 на 50 и электоральную победу Лукашенко. Однако даже он сам уже в это не верит...»
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Правитель предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом.
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