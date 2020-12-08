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«Я так думаю (не знаю, поддержите вы или нет): Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития», — цитирует политика его пресс-служба.

«Если растворить полномочия президента, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен орган, который бы всех стабилизировал, — подчеркнул он. — Я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать».

комментирует журналист Анджей Почобут. — Александр Лукашенко четко понял, никаких выборов и никаких референдумов он в обозримом будущем выиграть уже не сможет. Слишком большая волна ненависти и презрения. Поэтому на фоне закручивания гаек он, как уж, изворачивается в поисках каких-то квази-демократических процедур.



Несмотря на очевидное, специально обученные люди по-прежнему будут вам рассказывать про 50 на 50 и электоральную победу Лукашенко. Однако даже он сам уже в это не верит...» «Идея с приданием ВНС конституционного статуса — это очевидные поиски альтернативы всеобщим выборам и референдуму, —журналист. — Александр Лукашенко четко понял, никаких выборов и никаких референдумов он в обозримом будущем выиграть уже не сможет. Слишком большая волна ненависти и презрения. Поэтому на фоне закручивания гаек он, как уж, изворачивается в поисках каких-то квази-демократических процедур.Несмотря на очевидное, специально обученные люди по-прежнему будут вам рассказывать про 50 на 50 и электоральную победу Лукашенко. Однако даже он сам уже в это не верит...»

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В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Лукашенко изворачивается, как уж Правитель предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом.

По его словам, повестка Всебелорусского народного собрания будет окончательно сформирована после рождественских праздников. Само мероприятие пройдет в конце января — начале февраля.предложил избирать делегатов туда на пятилетний срок. Роль их будет значительно выше.Что таит предложение Лукашенко по ВНС?