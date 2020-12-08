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Лукашенко изворачивается, как уж

08.12.2020 14:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Лукашенко изворачивается, как уж
Фото: БЕЛТА
Александр Лукашенко предложил сделать Всебелорусское народное собрание (ВНС) конституционным органом. Об этом он заявил 8 декабря на встрече с коллективом Столбцовской центральной районной больницы.

«Я так думаю (не знаю, поддержите вы или нет): Всебелорусское народное собрание надо сделать конституционным органом. Чтобы был такой орган, который бы контролировал главные направления нашего развития», — цитирует политика его пресс-служба.


По его словам, повестка Всебелорусского народного собрания будет окончательно сформирована после рождественских праздников. Само мероприятие пройдет в конце января — начале февраля.

Александр Лукашенко предложил избирать делегатов туда на пятилетний срок. Роль их будет значительно выше.

«Если растворить полномочия президента, будет полный бардак, который мы в середине 90-х пережили. Поэтому нужен орган, который бы всех стабилизировал, — подчеркнул он. — Я сторонник того, чтобы все решали вы. Народ должен решать».


Что таит предложение Лукашенко по ВНС?

«Идея с приданием ВНС конституционного статуса — это очевидные поиски альтернативы всеобщим выборам и референдуму, — комментирует журналист Анджей Почобут. — Александр Лукашенко четко понял, никаких выборов и никаких референдумов он в обозримом будущем выиграть уже не сможет. Слишком большая волна ненависти и презрения. Поэтому на фоне закручивания гаек он, как уж, изворачивается в поисках каких-то квази-демократических процедур.

Несмотря на очевидное, специально обученные люди по-прежнему будут вам рассказывать про 50 на 50 и электоральную победу Лукашенко. Однако даже он сам уже в это не верит...»
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Правитель предложил сделать Всебелорусское народное собрание конституционным органом.
 
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