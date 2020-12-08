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Какой будет зима и выпадет ли снег на Новый год?

08.12.2020 14:39 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Какой будет зима и выпадет ли снег на Новый год?
Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY
Белгидромет, американские синоптики, специалист по народным приметам рассказали, чего нам ждать, пишет TUT.BY.

Зима будет холоднее, чем в прошлом году, но не намного


Белгидромет прогнозов на всю зиму не дает, но по поводу декабря отмечает, что средняя месячная температура воздуха ожидается на 1 °C выше климатической нормы (норма -1 -5°С). А месячное количество осадков предполагается около климатической нормы, местами — меньше нее (норма 35−58 мм).

— Средняя за месяц температура воздуха в декабре (климатическая норма) составляет от -1,3°С на юго-западе до — 4,7°С на северо-востоке Беларуси и по сравнению с ноябрьской температурой понижается на 4 °C. В декабре ночная температура воздуха в среднем находится в пределах от -4°С до -7°С, дневная — от -2°С до +1°С. Абсолютный минимум (-38,6°С) был отмечен на метеостанции Езерище в 1978 году, абсолютный максимум температуры воздуха в декабре (+14,5°С) был зарегистрирован в Бресте в 1961 году, — сообщают в Белгидромете.

Американская медиакомпания AccuWeather, которая предоставляет коммерческие услуги прогнозирования погоды по всему миру, тоже опубликовала прогноз погоды на зиму.

Ожидается, что эта зима в Восточной Европе не будет такой же теплой, как в прошлом сезоне, но она будет очень близка по температуре к тому, что было.

Прогнозируется, что зимой в нашем регионе температура в среднем может немного превышать нормальную для зимы, при этом будут периодические похолодания, а вместе с ними — и снег.

Народные приметы предсказывают спокойную, европейскую зиму


Этнолог и фольклорист Елена Довнар-Запольская рассказывает, что по народным приметам снега на Новый год, скорее всего, не будет, а зима может быть не морозной.

Эсперт отмечает, что еще погоду зимой предсказывали по гроздьям рябины: если их много и они большие, то зима будет холодная. Но в этом году рябины не много.

Еще один предвестник сильных зимних морозов — шишки на верхушках деревьев. Но в этом году они распределены по всему дереву.

— По всем приметам должно быть довольно спокойно — европейская зима, но со снегом слабо будет, судя по всему, — говорит Елена Довнар-Запольская.
 
Теги: Брест
 
 
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Зима будет холоднее, чем в прошлом году, но не намного.
 
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