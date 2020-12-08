Грузовик протаранил стену жилого дома: водитель был рядом, но это мало помогло (видео)

Источник материала: Onliner

Сегодня в 9:22 в оперативно-дежурную службу областной Госавтоинспекции поступило сообщение о ДТП в агрогородке Поречье. Оказалось, что грузовой автомобиль протаранил стену жилого дома. Никто не пострадал, но вот со стеной теперь все плохо.

В ГАИ Гродненской области рассказали подробности этого необычного происшествия.

— Предварительно установлено, что 25-летний водитель автомобиля ГАЗ приехал к торговому объекту, расположенному на улице Красноармейской, для разгрузки продукции. Ему нужно было закрыть фургон, гидравлическое оборудование которого срабатывает только при включенном двигателе. Водитель хотел поставить транспортное средство на «нейтралку» и закрыть прицеп, но оказалось, что автомобиль остался с включенной передачей, и после запуска двигателя он тронулся. Так как водитель находился вне салона, остановить транспортное средство он не смог, в результате чего грузовик въехал в жилой дом, — сообщили в Госавтоинспекции.





Куда серьезнее последствия другого происшествия с участием грузового авто, которое случилось на днях в Верхнедвинске. Там водитель автолавки на служебном автомобиле ГАЗ снес бетонное ограждение на территории предприятия и зеленые насаждения на противоположной стороне улицы. Как отметили в ГАИ Витебской области, по счастливой случайности никто не пострадал.

— Прибывшие на место правоохранители задержали мужчину с явными признаками алкогольного опьянения, что впоследствии подтвердило медицинское освидетельствование: в парах выдыхаемого воздуха концентрация спирта составляла около 2 промилле, — рассказали в Госавтоинспекции. — Обстоятельства происшествия устанавливаются. Со слов задержанного, в выходной день он пришел на работу, чтобы навести порядок в машине.

На 48-летнего жителя Верхнедвинска составлен протокол об административном правонарушении по линии ГАИ. Ранее он привлекался к ответственности за нахождение на рабочем месте в состоянии алкогольного опьянения.

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