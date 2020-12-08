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Под Брестом водитель врезался в автобусную остановку, три человека в больнице

08.12.2020 14:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

В Брестском районе водитель Audi совершил наезд на остановку общественного транспорта. В областной ГАИ сообщили, что автомобилем управлял мужчина 1952 года рождения. По предварительной информации, он выехал на полосу встречного движения и, проехав так около 50 метров, совершил наезд на автобусную остановку.

По информации ГАИ, в результате происшествия три человека доставлены в больницу для оценки состояния здоровья.

Под Брестом водитель врезался в автобусную остановку, три человека в больнице

(будет дополнено)

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В Брестском районе водитель Audi совершил наезд на остановку общественного транспорта. В областной ГАИ сообщили, что автомобилем управлял мужчина 1952 года рождения....
 
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