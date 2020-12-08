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Белорусские стартапы впервые пригласили в акселератор Sber500

08.12.2020 14:39 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Международный акселератор IT-стартапов Sber500 впервые позвали белорусских разработчиков и предпринимателей. Участники смогут получить экспертизу от венчурной компании 500 Startups из Калифорнии. Прием заявок идет до 11 января.

Организаторы ожидаются заявки от стартапов из Беларуси, России, Израиля, Казахстана, Латвии, Литвы и Эстонии. Программа предполагает два этапа. Первый — двухнедельный онлайн-буткемп для 500 лучших стартапов из семи стран, то есть как минимум один проект из Беларуси точно окажется в топ-500. На этом этапе команды проработают концепции, узнают особенности выстраивания коммуникации и научатся стимулировать продажи.

Второй этап сможет принять только 25 лучших стартапов. Все этапы программы будут курировать менторы из Кремниевой долины и международные эксперты. Финал обучения — большой Демодень, на котором команды представят свои проекты примерно пяти сотням инвесторов и бизнес-ангелов.

Участвовать могут стартапы, у которых уже есть юридическое лицо, первые продажи и работающая версия продукта. Стартапы могут быть из разных отраслей.

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Международный акселератор IT-стартапов Sber500 впервые позвали белорусских разработчиков и предпринимателей. Участники смогут получить экспертизу от венчурной...
 
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