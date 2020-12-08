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Из подвала на Свердлова идет густой дым, работает МЧС
Источник материала: Onliner
В эти минуты в столице дымится подвал исторического здания на Свердлова, 26. Пока что обстоятельства происходящего не озвучиваются, но на месте работает подразделение МЧС. Проводится эвакуация жильцов, подробности обещают позже.
Позже в МЧС сообщили, что в подвале произошел пожар, площадь составила около 4 кв. м. Спасатели эвакуировали 10 человек, никто не пострадал. Проводятся работы по удалению дыма.
(будет дополнено)
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В эти минуты в столице дымится подвал исторического здания на Свердлова, 26. Пока что обстоятельства происходящего не озвучиваются, но на месте работает...
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