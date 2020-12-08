Автодилеры подсчитали, какие электрокары чаще других покупали белорусы в 2020 году

Источник материала: Onliner

Самым популярным оказался бренд Tesla, в тройку лидеров вошли также Chevrolet и BMW i3, а вот самые бюджетные электрокары с малым запасом хода покупателей интересовали гораздо меньше, чем в прошлые годы. Еще один вывод, который сделали дилеры, — как и раньше, доминируют продажи б/у электромобилей.

«За несколько месяцев, которые прошли после обнуления НДС и таможенной пошлины, число EV на наших дорогах доросло до отметки 1600 штук и выборка предпочтений белорусов стала более репрезентативной, — считают специалисты Malanka. — По данным нескольких крупных автодилеров, у всех топ-3 выглядит примерно одинаково».

Около 40% покупателей автомобильных компаний предпочли электромобиль Tesla различных моделей. Самой популярной остается Model 3, но в страну также ввозили модели Х, S и совсем редкую Y, которых в Беларуси всего несколько штук. Стоимость Tesla начинается от $20 тысяч. Около 95% машин Tesla белорусы покупают на автоаукционах в США.

На втором месте по популярности оказались модели Chevrolet (электрический Bolt и гибридный Volt). Их выбрали около 30% покупателей. Клиенты в качестве критерия выбора обращают внимание на емкость его батареи. Например, Chevrolet Bolt проезжает 400 километров на одной зарядке. Стоимость моделей варьируется от 16 до 18 тысяч у.е.

Тройку лидеров продаж замыкает гибридный BMW i3 Rex. Эту марку предпочли 15% покупателей автодилеров. У машины не самый большой запас хода (140—280 км в зависимости от модели), зато предусмотрен бензиновый двигатель. i3 дилеры называют идеальным вариантом первого электромобиля.

«А вот Nissan Leaf, который был самым продаваемым в Беларуси с 2018 года, в этом году составил менее десятой части всех продаж. Белорусские водители не хотят экономить за счет малого запаса хода, хотя Leaf можно купить всего за $5500. При этом модель остается хорошим вариантом для городских поездок, — обратил внимание на тенденцию один из игроков рынка. — За этот год на рынке появились электрокары других производителей с большим запасом хода, у которых в США закончился трехлетний лизинг и их выставили на продажу на аукционах».

Как показывает исследование рынка, в этом году белорусы открыли для себя также китайский рынок. В качестве его преимуществ называют тот факт, что электрокары приходят в Беларусь быстрее, чем из США. Среди электромобилей из КНР в этом году были популярны Geely, Baic, а также кроссовер BYD Yuan. Тем, кто заказывает электрокар из Китая, стоит помнить, что станции зарядки в РБ оборудованы европейскими разъемами для зарядки стандарта Type 2, CHADeMo и ССS. Разъемы зарядки китайских электрокаров не подходят под разъемы белорусских ЭЗС. В этом случае придется либо покупать переходник, либо обращаться в сервисный центр, где специалисты заменят зарядный порт на необходимый.

Белорусские дилеры торгуют электрокарами, но это в первую очередь премиальные модели. EV белорусской сборки от Geely, по словам представителей завода «БелДжи», планируют начать выпускать в 2021 году — пока речь идет о первых 1000 экземплярах.

В целом отмечают, что менее чем за год количество электромобилей в стране выросло в 4 раза. Причинами роста называют финансовые преференции, доступность зарядной инфраструктуры (на отдельных ЭЗС в центре Минска в день заряжается до 10 автомобилей). В Malanka заверяют, что готовы обслуживать в десять раз больше авто, чем есть в стране на данный момент.

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