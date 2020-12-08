5 советов от стилиста, как выбрать удачный свитер на долгие годы

Источник материала: ОНТ

В зимнем гардеробе каждой женщины должен быть хотя бы один универсальный и удобный свитер, который и согреет, и не испортит образ. Как выбрать универсальную и качественную модель, рассказала стилист Ванда Вонг изданию cosmo.ru .

Материал.

Свитер должен быть из шерсти. Как только в составе появляется акрил (больше 20%), он будет дешево блестеть.





Детали.

Универсальный свитер должен быть максимально простым. Оборки, замысловатые расцветки, вставные детали — все это приведет к тому, что свитер потеряет свою ценность и быстро надоест хозяйке. Свитер с голыми плечами — это красиво, но абсолютно не практично. В жизни не существует погоды, при которой было бы комфортно ходить в шерстяном свитере, обнаженной по грудь.

Воротник.

Идеальные воротники свитера — это невысокая и широкая стойка, V-образный или круглый вырез. Свитер-водолазка подойдет не всем, а только обладательницам маленькой груди и длинной шеи (так как над водолазкой должен быть еще участок голой шеи, а не сразу подбородок). С большим отложным воротником стоит быть осторожной, так как в жизни обычно они мнутся, съезжают набок и вытягиваются.





Тип вязки и фасон.

Слишком толстая вязка полнит, обтягивающий свитер полнит еще больше. Стилист советует брать свитер-оверсайз. Так как в этой вещи не должно быть талии. Длина свитера должна быть, как минимум, до паха. Если, когда вы садитесь, свитер задирается к поясу, то лучше от него избавиться.

Цвета.

Ванда Вонг советует покупать свитера приглушенных и натуральных оттенков. По ее словам, свитера ярких цветов смотрятся хуже. Черный, серый, темно-синий — хорошо. Ярко-синий, зеленый, красный, фуксия — почти всегда плохо.





Фото: Pinterest

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