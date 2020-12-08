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Из подвала здания по улице Свердлова валит плотный дым, эвакуировано 10 человек
Источник материала: ОНТ
Возгорание в многоквартирном жилом здании в Минске по адресу улица Свердлова, 26. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.
Из подвала здания идет дым повышенной концентрации. По уточненным данным, площадь загорания, произошедшего в подвале, составила 4 квадратных метра. На месте работают работники МЧС, эвакуировано 10 человек. О причинах произошедшего пока ничего не сообщается. Сообщается, что никто не пострадал.
Спасателями проводятся работы по удалению задымления.
Фото МЧС
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Возгорание в многоквартирном жилом здании в Минске по адресу улица Свердлова, 26. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Из подвала здания идет дым повышенной...
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