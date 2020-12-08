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Из подвала здания по улице Свердлова валит плотный дым, эвакуировано 10 человек

08.12.2020 14:45 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Из подвала здания по улице Свердлова валит плотный дым, эвакуировано 10 человек

Возгорание в многоквартирном жилом здании в Минске по адресу улица Свердлова, 26. Об этом сообщает пресс-служба МЧС.

Из подвала здания идет дым повышенной концентрации. По уточненным данным, площадь загорания, произошедшего в подвале, составила 4 квадратных метра. На месте работают работники МЧС, эвакуировано 10 человек. О причинах произошедшего пока ничего не сообщается. Сообщается, что никто не пострадал.

Спасателями проводятся работы по удалению задымления.

 

 

 

Фото МЧС

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Теги: Минск
 
 
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Возгорание в многоквартирном жилом здании в Минске по адресу улица Свердлова, 26. Об этом сообщает пресс-служба МЧС. Из подвала здания идет дым повышенной...
 
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