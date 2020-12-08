В Жодино пьяный дедушка сел за руль и поехал за внуком – забирать после уроков

Источник материала: ОНТ

Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, житель Жодино сел за руль и поехал забирать внука из школы. Об этом рассказали в УВД Миноблисполкома.

Пьяного водителя остановили сотрудники ГАИ после звонка в службу Жодинского ГОВД.

Удивило правоохранителей то, что в таком состоянии мужчина ехал забирать своего внука после школьных уроков. Сам мужчина до конца уверял, что выпил всего 50 грамм валерьянки, предъявляя удостоверение инвалида.

В УВД лишний раз напомнили, что пьяный водитель подвергает риску не только не только себя, но и окружающих. Очевидцев, которые заметили нетрезвого человека за рулем, просят сообщать в 102, их личность будет скрыта.

Видео УВД Миноблисполкома

Фото: скриншот из видео





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