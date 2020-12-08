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В Жодино пьяный дедушка сел за руль и поехал за внуком – забирать после уроков
Источник материала: ОНТ
Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, житель Жодино сел за руль и поехал забирать внука из школы. Об этом рассказали в УВД Миноблисполкома.
Пьяного водителя остановили сотрудники ГАИ после звонка в службу Жодинского ГОВД.
Удивило правоохранителей то, что в таком состоянии мужчина ехал забирать своего внука после школьных уроков. Сам мужчина до конца уверял, что выпил всего 50 грамм валерьянки, предъявляя удостоверение инвалида.
В УВД лишний раз напомнили, что пьяный водитель подвергает риску не только не только себя, но и окружающих. Очевидцев, которые заметили нетрезвого человека за рулем, просят сообщать в 102, их личность будет скрыта.
Видео УВД Миноблисполкома
Фото: скриншот из видео
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Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, житель Жодино сел за руль и поехал забирать внука из школы. Об этом рассказали в УВД Миноблисполкома. Пьяного водителя...
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