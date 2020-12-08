ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Жодино пьяный дедушка сел за руль и поехал за внуком – забирать после уроков

08.12.2020 14:45 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

В Жодино пьяный дедушка сел за руль и поехал за внуком – забирать после уроков

Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, житель Жодино сел за руль и поехал забирать внука из школы. Об этом рассказали в УВД Миноблисполкома.

Пьяного водителя остановили сотрудники ГАИ после звонка в службу Жодинского ГОВД.

Удивило правоохранителей то, что в таком состоянии мужчина ехал забирать своего внука после школьных уроков. Сам мужчина до конца уверял, что выпил всего 50 грамм валерьянки, предъявляя удостоверение инвалида.

В УВД лишний раз напомнили, что пьяный водитель подвергает риску не только не только себя, но и окружающих. Очевидцев, которые заметили нетрезвого человека за рулем, просят сообщать в 102, их личность будет скрыта.

 

 

 

Видео УВД Миноблисполкома

Фото: скриншот из видео


Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, житель Жодино сел за руль и поехал забирать внука из школы. Об этом рассказали в УВД Миноблисполкома. Пьяного водителя...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Бать, нормально всё?» Мем дня: коммунальщик, рубящий лёд, на котором сидит
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

07.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus
08.12.2020
Салiдарнасць
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика