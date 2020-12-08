«Нас может очень многое удивить в Конституции, которую примет Всебелорусское собрание»

Источник материала: Салiдарнасць

В чем хитрость с предложением Лукашенко сделать Всебелорусское собрание конституционным органом? И какие неожиданности нас могут поджидать?

Отметим, что предложение по приданию Всебелорусскому народному собранию нового статуса звучало и ранее. Политологи сходятся во мнении, что таким образом власти пытаются избежать проведения национального референдума.

В экспресс-комментарии «Салідарнасці» старший аналитик Центра европейской трансформации Андрей Егоров объяснил, зачем это нужно и какова технология.

— Власти готовят конституционные изменения, проводят их через Всебелорусское народное собрание, которое называют конституционным органом, и вводят в действия Конституцию без всеобщего голосования по ней. Затем она может быть утверждена или по ней дополнительно проголосуют депутаты парламента, — поясняет политолог. — Возможно, предполагается именно этот трюк.





Эксперт подчеркивает, что с точки зрения сегодняшней Конституции, этот процесс не является легитимным.

— Так Конституция не может меняться, — отмечает Андрей Егоров. — Но они, скорее всего, попробуют пойти таким путем.

А это значит, что белорусов могут ждать сюрпризы.

— Нас может удивить очень многое в отношении той Конституции, которую они обсуждают, — предупреждает политолог. — Понятно, что никакая Конституция в их форме не предполагает установления здесь демократии, ухода Лукашенко и выполнения общих требований протестующих. И никакой смены политического режима новая Конституция предполагать не будет. Но что опасно: в ней могут оказаться положения, которые облегчат принятие программы углубленной интеграции с Россией.

Так, например, по действующей Конституции сегодня невозможно ведение эмиссионного совместного центра. Но новые изменение вполне это могут позволить сделать. Есть и другие опасности.

— Федерация профсоюзов, например, предлагала поправки, которые были направлены на социальные вопросы и снижение уровня ответственности государства перед гражданами. Многие нормы прямого действия заменялись нормами отсылочного действия и касались вопросов социальной ответственности, бесплатной медицины, трудовых отпусков и так далее. Вот такие сюрпризы могут быть в том числе, — предполагает эксперт. — Поэтому ничего хорошего в режиме, когда конституционным органом объявляется не конституционное и не демократически собранное собрание, ожидать нельзя.

Тем не менее власти в существующей ситуации необходимо разрешить политический кризис, который в том числе состоит в кризисе их легитимности. Поэтому и предпринимаются подобные шаги.

— Только никакое Всебелорусское собрание не разрешает этот кризис для них. Легитимности им это не прибавляет, не решает вопрос снятия внутреннего политического напряжения, не ликвидирует протестную активность Беларуси, — отмечает Андрей Егоров. — Но власти важно попытаться избежать референдума, потому что референдум создает для них новую политическую ситуацию и новую политическую активность. Вот и идут на такой шаг.

И в этот смысле белорусский опыт уникален.

— Ничьим опытом Беларусь тут не руководствуется. Сами вот такие «умные». Идем своим уникальным путем становления белорусского авторитаризма, — заключает политолог.

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