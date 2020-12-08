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«Бать, нормально всё?» Мем дня: коммунальщик, рубящий лёд, на котором сидит
Источник материала: KYKY>
Сегодня утром в пруду в Уручье заметили большой БЧБ-флаг. Естественно, коммунальщики тут же приехали, чтобы его достать. Но вот незадача – пруд замерз, и флаг оказался под толстым слоем льда. Что сделали коммунальщики? Решили вырубить его топором.
Чуть позже к «героям» подошел мужчина и поинтересовался, все ли в порядке у человека, рубящего лед, на котором он же и сидит. «Вы официальное лицо. Ваш сотрудник, скорее всего, товарищ рубит под собой лед. Вы до этого сказали, что его сюда послал какой-то начальник. Так кто послал этого человека фактически на самоубийство? Можете ответить?». Увы, ответа так и не последовало.
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Сегодня утром в пруду в Уручье заметили большой БЧБ-флаг. Естественно, коммунальщики тут же приехали, чтобы его достать. Но вот незадача – пруд замерз, и флаг...
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