|
"Политизация спорта стала нормой": Межевич о санкциях МОК и ответных мерах
08.12.2020 14:53 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Еще со времен московской Олимпиады-80 и последующей олимпиады в США политические претензии к тому или иному государству, к той или иной системе государств начали отражаться всюду и позиционироваться в том числе и через спорт, отметил собеседник радио Sputnik.
"Насколько это логично? С точки зрения основателя современного олимпийского движения Пьера де Кубертена, это, конечно, не логично, потому что "спорт ― ты мир" ― это древний лозунг. А с точки зрения XXI века, это абсолютно логично, поскольку политизации подвергается все, нет просто истории, культуры, языка, есть исключительно политическая трактовка тех или иных событий", ― рассуждает Межевич.
В таком политическом контексте, по мнению эксперта, и следует рассматривать и озвученное накануне
"Произойдет это или нет ― пока вопрос (речь о переносе хоккейного чемпионата), но в любом случае очевидно и для Минска, и для Москвы, что использовать этот инструмент будут. Спорт пользуется популярностью в массах, и работа через футбол и хоккей более эффективна", ― считает Межевич.
Нужно относиться к подобным событиям внимательно и думать о мерах противодействия, резюмирует эксперт.
Напомним, накануне стало известно, что президенту Беларуси и главе национального олимпийского комитета Александру Лукашенко временно запрещено участвовать во всех мероприятиях под эгидой Международного Олимпийского комитета, об этом
Решение МОК также касается всего руководства Национального олимпийского комитета, кроме того, "
Читайте также:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В XXI веке политизации подвергается абсолютно все ― от культуры до спорта, и такие рычаги давления могут использоваться и впредь, считает политический эксперт,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)