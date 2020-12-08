"Политизация спорта стала нормой": Межевич о санкциях МОК и ответных мерах

Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио "Политизация спорта стала нормой": Межевич о решении МОК и ответных мерах

Еще со времен московской Олимпиады-80 и последующей олимпиады в США политические претензии к тому или иному государству, к той или иной системе государств начали отражаться всюду и позиционироваться в том числе и через спорт, отметил собеседник радио Sputnik.

"Насколько это логично? С точки зрения основателя современного олимпийского движения Пьера де Кубертена, это, конечно, не логично, потому что "спорт ― ты мир" ― это древний лозунг. А с точки зрения XXI века, это абсолютно логично, поскольку политизации подвергается все, нет просто истории, культуры, языка, есть исключительно политическая трактовка тех или иных событий", ― рассуждает Межевич.

В таком политическом контексте, по мнению эксперта, и следует рассматривать и озвученное накануне решение МОК в отношении Беларуси, и предполагаемое решение хоккейной федерации по поводу переноса Чемпионата мира по хоккею.

"Произойдет это или нет ― пока вопрос (речь о переносе хоккейного чемпионата), но в любом случае очевидно и для Минска, и для Москвы, что использовать этот инструмент будут. Спорт пользуется популярностью в массах, и работа через футбол и хоккей более эффективна", ― считает Межевич.

Нужно относиться к подобным событиям внимательно и думать о мерах противодействия, резюмирует эксперт.

Напомним, накануне стало известно, что президенту Беларуси и главе национального олимпийского комитета Александру Лукашенко временно запрещено участвовать во всех мероприятиях под эгидой Международного Олимпийского комитета, об этом заявил президент МОК Томас Бах.

Решение МОК также касается всего руководства Национального олимпийского комитета, кроме того, " деньги от МОК больше не будут поступать в НОК Беларуси, а будут идти напрямую белорусским спортсменам", сказал Бах.

Читайте также: