НОК Беларуси подтверждает готовность судиться с МОК

Источник материала: АФН

Национальный олимпийский комитет Беларусь расценивает решение Исполкома Международного олимпийского комитета как политически мотивированное давление

Об этом говорится в заявлении НОК РБ, текст опубликован на официальном сайте.

«Принятые временные меры в отношении практически всех членов Исполкома НОК Беларуси, а также приостановление финансирования ряда совместных программ считаем решением, отличным от основополагающих принципов и ценностей Олимпизма, не способствующим в полной мере развитию олимпийского движения. Мы рассматриваем данное решение как политически мотивированное, направленное на оказание давления на руководство белорусского НОК», - говорится в заявлении.

«Позиция МОК не соответствует объективной оценке усилий НОК Беларуси по исполнению положений Олимпийской хартии, международного и белорусского спортивного законодательства. В нашей стране созданы все условия для спортсменов, которые ведут планомерную подготовку к главным стартам четырехлетия и будут выступать под государственным флагом на предстоящих Играх», - утверждается в заявлении.

НОК оценивает позицию МОК «как предвзятую, основанную на ангажированном и поверхностном изучении ситуации» в Беларуси, но готов продолжить «конструктивный диалог с МОК по всем направлениям двусторонней повестки дня».

При этом НОК допускает, что «руководство МОК при принятии отдельных пунктов решения могло быть подвергнуто политическому давлению».

«Мы оставляем за собой право отстаивать свою позицию перед МОК в соответствии с Олимпийской хартией и международным спортивным правом», - говорится заявлении.

На фразу НОК РБ ««Мы искренне полагаем, что спорт всегда должен быть вне политики», сегодня уже ответил экс-чиновник Павел Латушко.

«Спорт вне политики. Но убийства, пытки, насилие, репрессии против мирных жителей - это не политика и не спорт. Это жизни людей», - заявил он в твиттере.