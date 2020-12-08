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После ареста вышел директор EPAM Игорь Овсяник

08.12.2020 14:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На свободу после административного ареста вышел директор по производству компании EPAM Игорь Овсяник, пишет dev.by.



О задержании Игоря Овсяника стало известно в воскресенье, 22 ноября. Сперва он попал в Первомайское РУВД, а потом был перевезен на Окрестина. 

24 ноября Овсяника осудили на 15 суток за участие в несанкционированной акции. 

Арест он отбывал в ИВС в Барановичах. На свободу вышел 7 декабря. 

Овсяник работает в EPAM более 20 лет. Некоторое время он возглавлял белорусский офис компании, потом руководил персоналом в Великобритании, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Австрии. В последнее время Овсяник курирует проекты в Индии, Мексике, Китае, Вьетнаме.
 
 
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На свободу после административного ареста вышел директор по производству компании EPAM Игорь Овсяник, пишет dev.by.
 
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