После ареста вышел директор EPAM Игорь Овсяник









О задержании Игоря Овсяника стало известно в воскресенье, 22 ноября. Сперва он попал в Первомайское РУВД, а потом был перевезен на Окрестина.





24 ноября Овсяника осудили на 15 суток за участие в несанкционированной акции.





Арест он отбывал в ИВС в Барановичах. На свободу вышел 7 декабря.





Овсяник работает в EPAM более 20 лет. Некоторое время он возглавлял белорусский офис компании, потом руководил персоналом в Великобритании, Германии, Нидерландах, Швейцарии и Австрии. В последнее время Овсяник курирует проекты в Индии, Мексике, Китае, Вьетнаме.