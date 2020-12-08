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Нашли тех, кто подорвал авто милиционера в Гродно. Их называют террористами и обещают подробности в вечернем эфире

08.12.2020 14:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Раскрыта деятельность террористической группы, в материалах фигурируют поджоги, взрывы, нападения, сообщает телеканал ОНТ во вторник.




"Группа совершила несколько нападений в Гродненской области. В их числе поджог дома милиционера и подрыв автомобиля. Участников задержали. Во время обыска в доме, где скрывался организатор, нашли целый арсенал. В том числе гранаты и взрывчатку", - рассказали в эфире телеканала.

Напомним, в Гродно, в микрорайоне Ольшанка, ночью с 19 на 20 ноября неизвестные повредили машину, которая принадлежит 41-летнему местному жителю — сотруднику милиции. Также были повреждены три стоящих рядом автомобиля.
 
Теги: Гродно
 
 
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Раскрыта деятельность террористической группы, в материалах фигурируют поджоги, взрывы, нападения, сообщает телеканал ОНТ во вторник.
 
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