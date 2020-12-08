Нашли тех, кто подорвал авто милиционера в Гродно. Их называют террористами и обещают подробности в вечернем эфире













"Группа совершила несколько нападений в Гродненской области. В их числе поджог дома милиционера и подрыв автомобиля. Участников задержали. Во время обыска в доме, где скрывался организатор, нашли целый арсенал. В том числе гранаты и взрывчатку", - рассказали в эфире телеканала.



