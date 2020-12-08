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Сервисы Беларусбанка не будут работать утром 10 декабря

08.12.2020 14:59 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by

На время проведения регламентных работ будут недоступны сервисы Беларусбанка по погашению кредитов через ЕРИП, пополнению счетов через ЕРИП и оплате платежей в пользу интернет-сервисов (игры, социальные сети и тому подобное).

Банк приносит клиентам свои извинения за доставленные неудобства.

Источник: Myfin.by
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Теги: Курсы валют
 
 
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Беларусбанк предупреждает клиентов, что в четверг, 10 декабря, с 07:30 по 09:00 будут проводиться регламентные работы по обновлению программного обеспечения банка.
 
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