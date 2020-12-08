Сервисы Беларусбанка не будут работать утром 10 декабря

Источник материала: Myfin

фото: Myfin.by На время проведения регламентных работ будут недоступны сервисы Беларусбанка по погашению кредитов через ЕРИП , пополнению счетов через ЕРИП и оплате платежей в пользу интернет-сервисов (игры, социальные сети и тому подобное). Банк приносит клиентам свои извинения за доставленные неудобства.

Источник: Myfin.by

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