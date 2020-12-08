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Сервисы Беларусбанка не будут работать утром 10 декабря
Источник материала: Myfin
На время проведения регламентных работ будут недоступны сервисы Беларусбанка по погашению кредитов через
Банк приносит клиентам свои извинения за доставленные неудобства.
Источник: Myfin.by
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Беларусбанк предупреждает клиентов, что в четверг, 10 декабря, с 07:30 по 09:00 будут проводиться регламентные работы по обновлению программного обеспечения банка.
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