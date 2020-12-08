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Флагман энергетики: в Беларуси модернизировали Лукомльскую ГРЭС
08.12.2020 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В Беларуси модернизируют электростанции. И хотя в эксплуатацию
В машинном зале главного корпуса восемь турбогенераторов. Работают без остановки. В качестве топлива используют газ. В огромных котлах вода превращается в пар, разогретый до 550 градусов, и под давлением попадает на лопасти турбины.
Газа меньше, а эффекта больше. По такому принципу энергоблоки работают после модернизации. А девятый вообще уникальный в Беларуси. Его под ключ возвели китайские инвесторы. Он экономит до трети топлива. Специалисты говорят, что Лукомльская электростанция одна из самых современных на постсоветском пространстве.
Недавно ГРЭС отметила полувековой юбилей. Но даже сейчас это одно из крупнейших инженерных сооружений страны. Высота труб составляет 250 метров. Но сила ГРЭС не только в масштабах, но и в мощности. Девять энергоблоков выдают почти три тысячи мегаватт электроэнергии.
Это даже больше, чем сможет дать в сеть Белорусская атомная станция, когда введут в строй оба реактора. Кстати, Лукомльская ГРЭС будет помогать работе БелАЭС. Новую котельную здесь специально оборудовали электрокотлами. В ночное время они будут забирать излишки энергии, которую произведут атомные реакторы в Островце.
В год станция перерабатывает в электроэнергию два миллиарда 800 миллионов кубометров газа. И хотя цифра постепенно снижается, многие экономисты считают такое удовольствие для страны дорогим. Но Лукомльская ГРЭС – объект стратегический. И с вводом АЭС продолжит работу. Энергопотребление в стране с каждым годом растет, и атому обязательно должна быть альтернатива.
22 декабря белорусские энергетики отметят свой профессиональный праздник. В этой сфере сегодня заняты около 70 тысяч человек.
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Газа меньше, а эффекта больше. По такому принципу энергоблоки работают после модернизации.
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