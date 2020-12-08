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Лукашенко заявил, что не принимал участия в мероприятиях МОК 25 лет. Так ли это?
Источник материала: Tut.by
7 декабря глава Международного олимпийского комитета
Что сказал Лукашенко
— Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина. Что я свою страну защищаю?! Участие в этих мероприятиях я 25 лет не принимал, переживу и дальше. Но вы что, собрали все страны и приняли решение? И ладно я, зачем детей трогаете? Нет справедливости в мире. Если ты справедливую политику выстраиваешь — будешь врагом, — заявил он во время посещения Столбцовской ЦРБ, передает близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого».
Что на самом деле
Непонятно, что конкретно имел в виду Лукашенко под «этими мероприятиями», но МОК высказался о запрете более конкретно: «все мероприятия и активности МОК, включая Олимпийские игры». И вот эти мероприятия Лукашенко посещал трижды.
Впервые он прилетел на Олимпиаду уже в статусе главы НОК Беларуси в 1998 году. В японском Нагано он посетил матчи хоккейной сборной страны. И даже прокомментировал один из матчей вместе с Владимиром Новицким. «Трибуна» передает слова известного комментатора:
— По-моему, примерно полтора периода мы вели репортаж вместе. Естественно, говорили о хоккее. Президент делился общими впечатлениями о других соревнованиях. По-моему, он тогда приехал с биатлонной гонки. Конечно, было очень интересно и мне, и, надеюсь, болельщикам.
В 2008 году в Пекине Александр Лукашенко снова посетил Олимпийские игры: он побывал на открытии соревнований, а также приехал в Олимпийскую деревню, где вручил Екатерине Карстен, Юлии Бичик и Наталье Гелах различные награды.
«Меня не покидала мысль о том, что китайцы уже победили. Потому что превзойти то, что они сделали до Олимпиады, и то, что показали на открытии Игр, вряд ли под силу какому-то государству. Поэтому у них уже большая победа в активе. Думаю, что нам у них надо учиться всему: и государством управлять, и фильмы снимать, и Олимпиады готовить. Чувствую, что после Олимпиады мы и в спорте будем кое-чему у них учиться. Когда некоторые главы государств (во время открытия Олимпиады) увидели, что творит Китай, у них стали кислые лица, они не выдержали и не высидели до конца церемонии — просто ушли», —
Разумеется, Лукашенко побывал на Олимпиаде-2014 в Сочи. На открытии соревнований он был с сыном Николаем.
Еще до медальных гонок Домрачевой президент встретился со сборной по биатлону и предложил ей любую помощь. А после он
«Я же везде крайний. Вот смотрю за Дашей — я же последний, понимаете? Смотрю, как Кушнир прыгает. Он не дай бог упадет, а я же крайний…
Вспомните, как у Даши спринт не пошел. Сервисмены там якобы ошиблись. Я ей говорю — признавайся как на духу: что, лыжи не ехали? Молчит. Она же не может подвести своих. Отвечает: Александр Григорьевич, я их всех порву. Не надо, говорю, ты ногами и так бежишь лучше всех. Включи голову, подумай, и все будет нормально.
И посмотрите, какую Даша гонку преследования выдала! Сказка, никто так в мире не бегал. Я же ей после всю гонку разложил, она говорит: Александр Григорьевич, вы как будто вместе со мной бежали!»
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Он посетил три Олимпиады.
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