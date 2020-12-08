Лукашенко заявил, что не принимал участия в мероприятиях МОК 25 лет. Так ли это?

Источник материала: Tut.by

7 декабря глава Международного олимпийского комитета запретил Александру Лукашенко и членам Национального олимпийского комитета посещать мероприятия МОК, в том числе Олимпийские игры. На следующий день Лукашенко во время визита в Столбцы отреагировал на это, заявив , что 25 лет не был на этих мероприятиях. Но так ли это?



Фото: телеграм-канал «Пул Первого»

Что сказал Лукашенко

— Надо нам обратиться в суд. Пусть Бах и банда расскажут, в чем моя вина. Что я свою страну защищаю?! Участие в этих мероприятиях я 25 лет не принимал, переживу и дальше. Но вы что, собрали все страны и приняли решение? И ладно я, зачем детей трогаете? Нет справедливости в мире. Если ты справедливую политику выстраиваешь — будешь врагом, — заявил он во время посещения Столбцовской ЦРБ, передает близкий к его пресс-службе телеграм-канал «Пул Первого».

Что на самом деле

Непонятно, что конкретно имел в виду Лукашенко под «этими мероприятиями», но МОК высказался о запрете более конкретно: «все мероприятия и активности МОК, включая Олимпийские игры». И вот эти мероприятия Лукашенко посещал трижды.

Впервые он прилетел на Олимпиаду уже в статусе главы НОК Беларуси в 1998 году. В японском Нагано он посетил матчи хоккейной сборной страны. И даже прокомментировал один из матчей вместе с Владимиром Новицким. «Трибуна» передает слова известного комментатора:

— По-моему, примерно полтора периода мы вели репортаж вместе. Естественно, говорили о хоккее. Президент делился общими впечатлениями о других соревнованиях. По-моему, он тогда приехал с биатлонной гонки. Конечно, было очень интересно и мне, и, надеюсь, болельщикам.

В 2008 году в Пекине Александр Лукашенко снова посетил Олимпийские игры: он побывал на открытии соревнований, а также приехал в Олимпийскую деревню, где вручил Екатерине Карстен, Юлии Бичик и Наталье Гелах различные награды.



Лукашенко с сыном Николаем в Олимпийской деревне

«Меня не покидала мысль о том, что китайцы уже победили. Потому что превзойти то, что они сделали до Олимпиады, и то, что показали на открытии Игр, вряд ли под силу какому-то государству. Поэтому у них уже большая победа в активе. Думаю, что нам у них надо учиться всему: и государством управлять, и фильмы снимать, и Олимпиады готовить. Чувствую, что после Олимпиады мы и в спорте будем кое-чему у них учиться. Когда некоторые главы государств (во время открытия Олимпиады) увидели, что творит Китай, у них стали кислые лица, они не выдержали и не высидели до конца церемонии — просто ушли», — сказал Лукашенко на следующий день.

Разумеется, Лукашенко побывал на Олимпиаде-2014 в Сочи. На открытии соревнований он был с сыном Николаем.



Фото:i.blog-wp.eurosport.com

Еще до медальных гонок Домрачевой президент встретился со сборной по биатлону и предложил ей любую помощь. А после он рассказал , как «разложил Даше всю гонку»:

«Я же везде крайний. Вот смотрю за Дашей — я же последний, понимаете? Смотрю, как Кушнир прыгает. Он не дай бог упадет, а я же крайний…

Вспомните, как у Даши спринт не пошел. Сервисмены там якобы ошиблись. Я ей говорю — признавайся как на духу: что, лыжи не ехали? Молчит. Она же не может подвести своих. Отвечает: Александр Григорьевич, я их всех порву. Не надо, говорю, ты ногами и так бежишь лучше всех. Включи голову, подумай, и все будет нормально.

И посмотрите, какую Даша гонку преследования выдала! Сказка, никто так в мире не бегал. Я же ей после всю гонку разложил, она говорит: Александр Григорьевич, вы как будто вместе со мной бежали!»