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Ситуация крайне опасная. Курс доллара может подскочить в любой момент!
Источник материала: UDF
Иллюстративное фото
Дело в том, что на фоне всеобщей эйфории после выборов в США инвесторы сегодня вкладывают огромные средства в развивающиеся рынки. Достается и российским активам. Но настроения инвесторов переменчивы, и, если они решат, что что-то не так, сразу начнут скидывать купленное ранее.
А российский рубль сегодня держится только благодаря:
- удешевлению доллара по отношению к другим валютам;
- высоким ценам на нефть, которые, кстати, в понедельник, 7 декабря, пошли вниз (!). Это не самый хороший сигнал.
Тем не менее, после торгов на Московской бирже 8 декабря в России установились следующие курсы валют:
- курс доллара уменьшен на 58,88 копейки, до 73,6618 RUB;
- евро стал дешевле на 76,51 копейки, снижение до 89,2044 RUB.
Зеркальную ситуацию мы наблюдаем в Беларуси.
Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 8 декабря выглядят следующим образом:
- курс доллара снизился на 0,0102 (-0,40%), до 2,5572 белорусского рубля;
- евро ушел вниз на 0,0108 (-0,35%), до 3,0968 белорусского рубля;
российский рубль стал дороже на 0,0182 (+0,53%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4742 белорусского рубля, за сотню.
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Инвесторы сегодня вкладывают огромные средства в развивающиеся рынки.
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