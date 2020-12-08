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Ситуация крайне опасная. Курс доллара может подскочить в любой момент!

08.12.2020 15:13 — Разное | UDF  
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Источник материала: UDF

Ситуация крайне опасная. Курс доллара может подскочить в любой момент!
Иллюстративное фото
Говоря языком военных, ситуацию на международных рынках можно назвать взрывоопасной. В данный момент рубль очень сильно переоценен, и малейшая паника среди иностранных инвесторов легко приведет к огромному скачку курсов доллара и евро.

Дело в том, что на фоне всеобщей эйфории после выборов в США инвесторы сегодня вкладывают огромные средства в развивающиеся рынки. Достается и российским активам. Но настроения инвесторов переменчивы, и, если они решат, что что-то не так, сразу начнут скидывать купленное ранее.

А российский рубль сегодня держится только благодаря:

- удешевлению доллара по отношению к другим валютам;

- высоким ценам на нефть, которые, кстати, в понедельник, 7 декабря, пошли вниз (!). Это не самый хороший сигнал.

Тем не менее, после торгов на Московской бирже 8 декабря в России установились следующие курсы валют:

- курс доллара уменьшен на 58,88 копейки, до 73,6618 RUB;

- евро стал дешевле на 76,51 копейки, снижение до 89,2044 RUB.

Зеркальную ситуацию мы наблюдаем в Беларуси.

Итоги торгов на Белорусской валютно-фондовой бирже 8 декабря выглядят следующим образом:

- курс доллара снизился на 0,0102 (-0,40%), до 2,5572 белорусского рубля;

- евро ушел вниз на 0,0108 (-0,35%), до 3,0968 белорусского рубля;

российский рубль стал дороже на 0,0182 (+0,53%). В итоге, за российскую валюту дают 3,4742 белорусского рубля, за сотню.
 
Теги: Курсы валют
 
 
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